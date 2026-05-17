Merih Demiral'dan gece yarısı olay paylaşım! Al-Nassr'a kupa göndermesi

Merih Demiral, Suudi Arabistan'da yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Al-Ahli forması giyen milli futbolcu, gece saat 23.30 sıralarında yaptığı paylaşımda kazandığı kupaları öne çıkararak dikkat çekti.



ARABİSTAN'DA KAZANDIĞI KUPLAR İLE POZ VERDİ





Deneyimli savunmacı, Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Gamba Osaka'ya 1-0 mağlup olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Demiral, Al-Ahli ile elde ettiği 2 Asya Şampiyonlar Ligi kupası ve 1 Suudi Arabistan Süper Kupası ile verdiği pozu yayınladı.





Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımın yaklaşık 107 bin beğeni ve 15 bin yorum aldığı görüldü. Futbolseverler, paylaşımı Al-Nassr'a yönelik bir gönderme olarak değerlendirdi.









DAHA ÖNCE COMAN VE RONALDO İLE TARTIŞMIŞTI





Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde ligde oynanan Al-Nassr karşılaşmasının ardından da gündem olmuştu. Maç sonrası Kingsley Coman ve Cristiano Ronaldo ile tartışma yaşayan Demiral, hakem kararlarına sert tepki göstermişti.



FEDERASYON CEZA VERDİ





Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem yönetimini eleştiren Merih Demiral, Al-Nassr'a ayrıcalık tanındığını savunmuş ve Al-Ahli'nin maçlarını yalnızca sahada kazandığını ifade etmişti.





Yaşanan gelişmeler sonrası Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli stopere 1 maç men ve 50 bin Riyal para cezası vermişti.



