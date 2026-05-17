Merih Demiral'dan gece yarısı olay paylaşım! Al-Nassr'a kupa göndermesi

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
20:00
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
20:00
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
17:00
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
16:30
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
16:30
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
16:30
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
16:30
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
16:30
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
16:30
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
16:30
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
15:30
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
15:30
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
16:30
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
15:30
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
15:30
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
15:30
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
15:30
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
15:30
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
16:30
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
19:30
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
1-120'
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
18:00
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
18:00
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
18:00
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
18:00
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
18:00
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
18:00
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
18:00
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
15:30
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
18:00
17 Mayıs
Young Boys-Sion
17:30
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
17:30
17 Mayıs
Lugano-Basel
17:30
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
15:30
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
15:30
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
15:30
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
15:30
17 Mayıs
Paris FC-PSG
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
20:00
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
20:00
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
20:00
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
20:00
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
20:00
17 Mayıs
Levante-Mallorca
20:00
17 Mayıs
Elche-Getafe
20:00
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
20:00
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
22:15
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
19:30
17 Mayıs
Wolves-Fulham
17:00
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
17:00
17 Mayıs
Everton-Sunderland
17:00
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
17:00
17 Mayıs
M. United-N. Forest
1-021'
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
20:00
17 Mayıs
Como-Parma
1-090'
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
20:00
17 Mayıs
Brest-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Metz
22:00
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Lens
22:00
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Lille-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
21:45
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-290'
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
21:45
17 Mayıs
Cagliari-Torino
21:45
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
19:00
17 Mayıs
Inter-Verona
16:00
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-089'
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-289'
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-290'
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
21:00

Merih Demiral'dan gece yarısı olay paylaşım! Al-Nassr'a kupa göndermesi

Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Al-Nassr'ın final mağlubiyetinin ardından kazandığı 3 kupayla yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Büyük etkileşim alan paylaşım, rakip takıma gönderme olarak yorumlandı.

17 Mayıs 2026 12:51
Merih Demiral, Suudi Arabistan'da yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Al-Ahli forması giyen milli futbolcu, gece saat 23.30 sıralarında yaptığı paylaşımda kazandığı kupaları öne çıkararak dikkat çekti.

ARABİSTAN'DA KAZANDIĞI KUPLAR İLE POZ VERDİ

Deneyimli savunmacı, Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Gamba Osaka'ya 1-0 mağlup olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Demiral, Al-Ahli ile elde ettiği 2 Asya Şampiyonlar Ligi kupası ve 1 Suudi Arabistan Süper Kupası ile verdiği pozu yayınladı.

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımın yaklaşık 107 bin beğeni ve 15 bin yorum aldığı görüldü. Futbolseverler, paylaşımı Al-Nassr'a yönelik bir gönderme olarak değerlendirdi.



DAHA ÖNCE COMAN VE RONALDO İLE TARTIŞMIŞTI

Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde ligde oynanan Al-Nassr karşılaşmasının ardından da gündem olmuştu. Maç sonrası Kingsley Coman ve Cristiano Ronaldo ile tartışma yaşayan Demiral, hakem kararlarına sert tepki göstermişti.

FEDERASYON CEZA VERDİ

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem yönetimini eleştiren Merih Demiral, Al-Nassr'a ayrıcalık tanındığını savunmuş ve Al-Ahli'nin maçlarını yalnızca sahada kazandığını ifade etmişti.

Yaşanan gelişmeler sonrası Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli stopere 1 maç men ve 50 bin Riyal para cezası vermişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
