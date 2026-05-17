Muçi'den sonra onu da almak istiyorlar

Bu sezonu 3. sırada noktalayan Trabzonspor, gelecek sezon için ilk transferini yaptı.
Sezon başı Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin bonservisini alan bordo mavililer, Beşiktaş'tan bir transfer daha kovalıyor.
EL BILAL TOURE İDDİALARI
Bu sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren El Bilal Toure, ligin son haftasındaki Çaykur Rizespor maçı sonrasında siyah beyazlı takıma veda etmişti.
Yaşanan bu gelişme sonrasında Karadeniz ekibi, Malili futbolcu için harekete geçti. El Bilal Toure'nin bonservisine sahip olan Atalanta oyuncuyu bonservisi ile göndermek isterken, Trabzonspor görüşmelere başladı.
LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER
El Bilal Toure dışında diğer mevkilerde de adayları belirleyen Ertuğrul Doğan ve ekibi, Joseph Paintsil, Anders Dreyer, Aral Şimşir, Mithat Pala ve Christian Makoun gibi isimler ile görüşmelerde bulunuyor.
