Beşiktaş'ta sıcak saatler: Sergen Yalçın!

Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı.



A Spor'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın geleceğiyle ilgili bu toplantıda son karar verilecek. Futbol şube sorumlusu olan isimlerin Sergen Yalçın ile yola devam etmek istediği, bu yöndeki kararın daha kuvvetli olduğu belirtildi.



Futbol takımındaki yerli futbolcuların da Sergen Yalçın ile yola devam edilmesi yönünde istekleri olduğu kaydedildi.



Toplantıda, Sergen Yalçın'ın antrenör ekibinin güçlendirilmesi yönündeki düşüncenin de masaya yatırılacağı vurgulandı. Gündemdeki isimlerin ise Atiba Hutchinson ve Josef de Souza olduğunun altı çizildi.



LİGDE 1.73 PUAN ORTALAMASI



30 Ağustos'ta göreve başlayan Sergen Yalçın, 39 maçta 20 galibiyet 10 beraberlik 9 mağlubiyet yaşadı.



Sergen Yalçınlı Beşiktaş, 33 lig maçında ise 1.73 puan ortalaması yakaladı.



