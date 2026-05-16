Oğuz Aydın'a Süper Lig'den talip çıktı!

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'nin, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı iddia edildi.



Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralama formülüyle kadroya katmak istediği, anlaşmaya satın alma opsiyonunun da eklenmesi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.



Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerde geleceği henüz netleşmeyen Oğuz Aydın'ın da düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak baktığı belirtiliyor.



Kariyerinde yeniden çıkış yakalamayı hedefleyen tecrübeli oyuncunun, Göztepe'nin olası Avrupa kupaları hedefini de önemli bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi.



SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ



2028 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon sarı-lacivertli formayla 38 maça çıkan Oğuz Aydın, bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11'de görev aldı ve 3 asist yaptı.



