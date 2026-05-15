Okan Buruk: 'Sırada 5. şampiyonluk var'

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları Taksim'den başladı ve takım otobüsü, RAMS Park'a doğru yola çıktı.
Galatasaray'da takım otobüsü, eski Ali Sami Yen'den geçtiği sırada sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, duygularını aktardı.
Sarı-kırmızılılarda futbolculuğunda da üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, "4 yıl işte burada şampiyon olduk, 4 kez de yeni Ali Sami Yen'de şampiyon olduk. Sırada 5. şampiyonluk var." diye konuştu.
