Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları başladı. Sarı-kırmızılılardan kutlamalarda Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.
Galatasaraylı futbolcular, saat 16.30'da üstü açık otobüsle Taksim'den RAMS Park'a doğru yola çıktı.
Taksim'de ilerleyen Galatasaray takım otobüsünde "Fener ağlama" bestesi açıldı ve futbolcular da bu besteye eşlik etti.
