76ers, yeni genel menajer arayışında 'ortak akıl' istiyor

Philadelphia 76ers organizasyonu, yeni genel menajer seçiminde iş birliğine açık ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda birlikte çalışabilecek bir isim arıyor.



76ers yönetimi, altı sezon görev yapan Daryl Morey ile yollarını salı günü ayırdı. Morey döneminde Philadelphia beş kez playoff yaptı ancak hiçbir sezon ikinci turu geçemedi. Takım bu sezon ise New York Knicks tarafından süpürüldü.



Genel menajer arama sürecini yöneten Bob Myers, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında organizasyonun hedeflerini net şekilde ortaya koydu:



"Bu organizasyon köklü bir organizasyon. Kazanmaya tamamen bağlıyız."



Golden State Warriors'ın dört şampiyonluk kazanmasında önemli rol oynayan Myers, Ekim ayında 76ers organizasyonuna katılmıştı. Myers, yeni genel menajerin karar süreçlerinde diğer yöneticilerle birlikte hareket etmesini beklediğini söyledi:



"Uyum içinde çalışan iyi insanlara ihtiyacınız var."



Morey dönemi normal sezonda 270 galibiyet ve 212 mağlubiyetle geçse de playofflarda takımın sürekli ikinci turda takılması eleştirilere neden oldu. Özellikle Şubat ayında yapılan takasta Jared McCain'in gönderilmesi büyük tartışma yaratmıştı. McCain, takas sonrası Oklahoma City Thunder formasıyla çıkış yakaladı.



76ers'ın yönetici ortağı Josh Harris ise söz konusu takasın organizasyonun uzun vadeli planının bir parçası olduğunu söyledi:



"Bu daha büyük bir planın parçasıydı. Takasın sonucunun ne olacağını şu anda bilmiyoruz."



Harris ayrıca taraftarlara seslenerek sezonun gidişatından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi:



"Hedeflerimize ulaşamamış olmamızdan benden daha fazla rahatsız olan kimse yok. Taraftarlara ve şehre daha iyisini borçluyuz."



Harris, Bob Myers'ın doğru adayı bulabilecek saygınlıkta bir yönetici olduğuna inandığını belirtti:



"Kendisi spor dünyasında evrensel saygı gören biri."



Myers ise yeni genel menajeri 23 Haziran'da başlayacak NBA Draftı öncesinde göreve getirmeyi hedeflediğini ancak acele etmeyeceğini söyledi:



"Karaktere ve liderliğe çok önem veriyorum. Bu özellikleri taşıyan birini arıyorum."



Başarılı yönetici, şampiyonluk kazanmanın zorluğuna da dikkat çekti:



"Şampiyonluk kazanmak büyük ölçüde rahatsızlıkla yaşamayı gerektiriyor. Kimse bu oyunu sadece playoff yapmak için oynamıyor. Ama bunun ne kadar zor olduğunu da söylemek istiyorum. Sihirli değnek diye bir şey yok. Bu inanılmaz derecede emek istiyor."



Myers, adaylarla yapılacak görüşmelerde mevcut kadronun şampiyonluk potansiyeline sahip olup olmadığının da değerlendirileceğini söyledi:



"Bu sezon yaşananlara dürüst şekilde bakmalıyız. Bu yapı gerçekten işe yarayabilir mi?"



Philadelphia kadrosu yüksek maaşlı yıldızlar Joel Embiid ve Paul George etrafında şekillenirken, genç çekirdek olarak Tyrese Maxey ve VJ Edgecombe öne çıkıyor. Ancak Embiid'in sakatlık problemleri nedeniyle süreklilik sağlayamaması önemli bir sorun olmaya devam ediyor. George ise ligin uyuşturucu programını ihlal ettiği gerekçesiyle bu sezon 25 maç ceza almıştı.



Myers, modern NBA'de kadro derinliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu da vurguladı:



"Gerçek şu ki derinlik artık hiç olmadığı kadar önemli olabilir."



Josh Harris ayrıca başantrenör Nick Nurse'e destek verdiklerini açıkladı:



"Takım Nick için mücadele etti. Burada olmayı hak etti. Önümüzdeki sezon da koçumuz olacak."



Harris, McCain takası sonrası gündeme gelen lüks vergi tartışmalarına da açıklık getirdi:



"Ön ofisin lüks vergi sınırını aşması konusunda tamamen yeşil ışığı var. Bu bir sorun değil."



Deneyimli yönetici ayrıca Knicks taraftarlarının playoff serisinin üçüncü ve dördüncü maçlarında Philadelphia'daki salonu büyük ölçüde doldurmasından rahatsız olduğunu söyledi:



"Açıkçası bundan hoşlanmadım. Orası bizim sahamız. Görevimiz gelecek sezon geri dönüp o seriyi kazanmak."



Bob Myers ise organizasyon başarısının tek kişilik bir iş olmadığını belirterek sözlerini tamamladı:



"Şampiyonlukları tek bir kişi kazanmaz. Bunu insanlar topluluğu başarır."



