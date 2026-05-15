15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Isaiah Thomas, Celtics'e scout olarak geri döndü

Boston Celtics'in eski yıldızı Isaiah Thomas, Celtics organizasyonuna profesyonel ve kolej scout'ı olarak geri döndü.

15 Mayıs 2026 14:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
The Boston Globe yazarı Adam Himmelsbach'ın haberine göre Celtics taraftarlarının en sevdiği isimlerden biri olan Thomas, organizasyonda yeni bir göreve getirildi.

37 yaşındaki eski yıldız, memleketi Seattle merkezli çalışacak ve basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens'a Batı Yakası'nda destek verecek.

Haberde ayrıca Thomas'ın bu hafta Chicago'da düzenlenen NBA Combine organizasyonunda Celtics yöneticileriyle birlikte yer aldığı, draft adaylarıyla yapılan görüşmelere katıldığı ve oyuncu değerlendirme sürecini yakından öğrenmeye başladığı belirtildi.

Isaiah Thomas, 2014-2017 yılları arasında Boston forması giymiş ve iki kez NBA All-Star seçilmişti. 2017 sezonunda maç başına 28.9 sayı, 2.7 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları yakalayarak MVP oylamasında beşinci sırada yer almıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
