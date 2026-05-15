Isaiah Thomas, Celtics'e scout olarak geri döndü

Boston Celtics'in eski yıldızı Isaiah Thomas, Celtics organizasyonuna profesyonel ve kolej scout'ı olarak geri döndü.



The Boston Globe yazarı Adam Himmelsbach'ın haberine göre Celtics taraftarlarının en sevdiği isimlerden biri olan Thomas, organizasyonda yeni bir göreve getirildi.



37 yaşındaki eski yıldız, memleketi Seattle merkezli çalışacak ve basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens'a Batı Yakası'nda destek verecek.



Haberde ayrıca Thomas'ın bu hafta Chicago'da düzenlenen NBA Combine organizasyonunda Celtics yöneticileriyle birlikte yer aldığı, draft adaylarıyla yapılan görüşmelere katıldığı ve oyuncu değerlendirme sürecini yakından öğrenmeye başladığı belirtildi.



Isaiah Thomas, 2014-2017 yılları arasında Boston forması giymiş ve iki kez NBA All-Star seçilmişti. 2017 sezonunda maç başına 28.9 sayı, 2.7 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları yakalayarak MVP oylamasında beşinci sırada yer almıştı.



