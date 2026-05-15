14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
1-1
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
1-1
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
2-0
14 Mayıs
Thun-Young Boys
3-8
14 Mayıs
Sion-Lugano
2-2
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
1-3
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
0-1
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
3-1UZS
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-1
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
0-1

Serdar Adalı: ''100 Milyon da verseler onu satmam''

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takım kaptanı Orkun Kökçü hakkında konuştu.

calendar 15 Mayıs 2026 08:42 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 08:46
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kötü geçen sezonun belki de tek tesellisi; Orkun Kökçü oldu.

Yazın büyük bir coşkuyla taraftarı olduğu Beşiktaş'a gelen ve özellikle ikinci yarıda sergilediği müthiş performansla kaptanlığın hakkını veren A Milli yıldız için sürekli farklı transfer iddiaları ortaya atılıyor.

''KAPTANIMIZI BIRAKMAYA NİYETİMİZ YOK''

Real Madrid'in dahi orta saha hedefleri arasındaki 10 oyuncudan 1'i olarak gösterilen Orkun konusunda Başkan Serdal Adalı, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu.

Orhan Yıldırım'a konuşan Adalı "Kaptanımızı bırakmaya niyetimiz kesinlikle yok. Hele bir şampiyon olalım, sonrasına bakarız. Elbette biz de Avrupa'da dev bir kulüpte Beşiktaş'ı temsil etsin isteriz. Ancak öncesinde, aynı zamanda taraftarı olduğu Beşiktaş'ta misyonunu tamamlasın" dedi.

İNGİLİZLER DE TAKİPTE

Başkan Adalı şöyle devam etti: "Anlatmaya çalıştığım şeyin para pul ile ilgisi yok. 100 milyon Euro da verseler Orkun'u satma gibi bir düşüncemiz yok".

PERFORMANSI

Modric sonrası orta saha merkezinde sıkıntı yaşayan Real Madrid'in takip ettiği oyunculardan birinin Orkun Kökçü olduğu öğrenilirken, bu sezon 10 gol, 9 asistlik skor katkısı veren 25 yaşındaki yıldızla bazı İngiliz kulüpleri de yakından ilgileniyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
