Serdar Adalı: ''100 Milyon da verseler onu satmam''

Beşiktaş'ta kötü geçen sezonun belki de tek tesellisi; Orkun Kökçü oldu.
Yazın büyük bir coşkuyla taraftarı olduğu Beşiktaş'a gelen ve özellikle ikinci yarıda sergilediği müthiş performansla kaptanlığın hakkını veren A Milli yıldız için sürekli farklı transfer iddiaları ortaya atılıyor.
''KAPTANIMIZI BIRAKMAYA NİYETİMİZ YOK''
Real Madrid'in dahi orta saha hedefleri arasındaki 10 oyuncudan 1'i olarak gösterilen Orkun konusunda Başkan Serdal Adalı, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu.
Orhan Yıldırım'a konuşan Adalı "Kaptanımızı bırakmaya niyetimiz kesinlikle yok. Hele bir şampiyon olalım, sonrasına bakarız. Elbette biz de Avrupa'da dev bir kulüpte Beşiktaş'ı temsil etsin isteriz. Ancak öncesinde, aynı zamanda taraftarı olduğu Beşiktaş'ta misyonunu tamamlasın" dedi.
İNGİLİZLER DE TAKİPTE
Başkan Adalı şöyle devam etti: "Anlatmaya çalıştığım şeyin para pul ile ilgisi yok. 100 milyon Euro da verseler Orkun'u satma gibi bir düşüncemiz yok".
PERFORMANSI
Modric sonrası orta saha merkezinde sıkıntı yaşayan Real Madrid'in takip ettiği oyunculardan birinin Orkun Kökçü olduğu öğrenilirken, bu sezon 10 gol, 9 asistlik skor katkısı veren 25 yaşındaki yıldızla bazı İngiliz kulüpleri de yakından ilgileniyor.
