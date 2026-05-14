Porto'dan Lewandowski için açıklama

Porto Başkanı Andre Villas Boas, transferde adı geçen Robert Lewandowski ile ilgili konuştu.



Boas, "Robert Lewandowski gibi bir futbol efsanesinin Porto'yla anılması bizi onurlandırıyor ancak onun gibi bir oyuncunun mali talepleri Porto'nun imkanlarının çok ötesinde." dedi.



Villas Boas, "Takımımız üç Polonyalı oyuncu var, bu şu anda bir avantaj ancak Lewandowski gibi bir oyuncu Porto'nun bütçesinin çok ötesinde." diye konuştu.



Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki Robert Lewandowski, bu sezon 44 maçta 18 gol attı ve 4 asist yaptı.



