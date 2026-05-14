14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

LeBron, gelecek kararını Lakers'ın arzusuna göre şekillendirecek

Yıldız oyuncu LeBron James'in bu yaz Los Angeles Lakers ile geleceğini değerlendirirken yalnızca sözleşme rakamına değil, organizasyonun yaklaşımına da önem vereceği belirtildi.

calendar 14 Mayıs 2026 14:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
ESPN'in haberine göre Lakers'ın James'e sunacağı teklifin miktarı kadar, o teklifin nasıl sunulacağı da kritik olacak.

Lakers kadrosunda daha önce oyuncuları bulunan bir menajer şu ifadeleri kullandı:

"Lakers, LeBron'a sadece bir rakam sunamaz. O rakamın arkasında bir neden sunmaları gerekiyor. Eğer maaş indirimi istenecekse bunun mantıklı ve tutarlı bir planı olmalı."

Haberde ayrıca Lakers organizasyonu ile James arasında sezon içinde bazı gerginliklerin yaşandığı öne sürüldü.

James'e yakın bir kaynak, Luka Doncic takasının ardından kulübün yıldız oyuncuyu "kapı dışarı etmeye çalıştığını" düşündüğünü iddia etti.

LeBron'un bazı maçlardan sonra Crypto.com Arena'dan kıyafetlerini bile değiştirmeden ayrıldığı ve organizasyonun kendisini yeterince takdir etmediğini düşündüğü belirtildi.

Öte yandan Lakers yönetiminin sezon boyunca ilginç bir maaş değerlendirmesi yaptığı da aktarıldı. Takım yetkilileri, gözlemcilere LeBron'u "ismi ve kariyeri olmadan" izlettirip piyasa değerini belirlemelerini istedi.

Bu değerlendirmelerde 14.1 milyon dolarlık mid-level exception seviyesinden başlayarak 20 milyon, 25 milyon ve 30 milyon dolarlık rakamların konuşulduğu ifade edildi.

Haberde, NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olan ve hâlâ All-Star seviyesinde oynayan James'in "isimsiz bir 2.06'lık yetenek" gibi değerlendirilmesinin yıldız oyuncu tarafından saygısızlık olarak algılanabileceği vurgulandı.

Buna rağmen James cephesinin Lakers'a tamamen kapıyı kapatmadığı belirtildi.

Thunder serisinin dördüncü maçına katılan bir kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Bence bu tamamen Lakers'a bağlı. LeBron, Los Angeles'ı seviyor."

James de konuya ilişkin kısa ve net konuştu:

"Benim tarafımdan bir problem yok."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
