Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ara vermeden gelecek sezonun kadro planlaması için harekete geçti.
Sarı-kırmızılıların uzun bir süredir peşinde olduğu Antonio Silva için de önemli gelişmeler yaşandı.
Portekiz ekibi Benfica forması giyen 22 yaşındaki savunmacı, takımıyla sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamadı ve ayrılma kararını belirtti.
BENFICA SATIŞ LİSTESİNE KOYDU
Gelecek sezon sonu sözleşmesi sonlanacak olan oyuncuyu bedava göndermek istemeyen Portekiz ekibi de oyuncuyu satış listesine koydu.
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Yeni Asır'ın haberine göre, Benfica'nın Silva için 20 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Galatasaray bir süredir Silva'nın durumunu takip ediyordu. Bu arada PSG'nin de bir ilgisi olduğu konuşuluyor fakat onlardan resmi bir girişim gelmedi.
GALATASARAY'A GELMEYE SICAK BAKIYOR
Oyuncunun da daha fazla forma şansı bulacağını düşündüğü için Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Benfica altyapısından çıkan oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nın da parçası. Antonio Silva, bugüne kadar ülkesi adına 20 kez forma giydi.
1.87 boyundaki stoperin şu anda seçeneklerini değerlendirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın kısa süre içinde masaya oturması bekleniyor.
Galatasaray'a transfer müjdesi: Antonio Silva
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Antonio Silva, Benfica'dan ayrılma kararı alırken Portekiz ekibinin genç stoper için 20 milyon Euro bonservis beklediği öğrenildi.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27