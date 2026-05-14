14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Galatasaray'a transfer müjdesi: Antonio Silva

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Antonio Silva, Benfica'dan ayrılma kararı alırken Portekiz ekibinin genç stoper için 20 milyon Euro bonservis beklediği öğrenildi.

14 Mayıs 2026 12:44
Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ara vermeden gelecek sezonun kadro planlaması için harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların uzun bir süredir peşinde olduğu Antonio Silva için de önemli gelişmeler yaşandı.

Portekiz ekibi Benfica forması giyen 22 yaşındaki savunmacı, takımıyla sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamadı ve ayrılma kararını belirtti.

BENFICA SATIŞ LİSTESİNE KOYDU

Gelecek sezon sonu sözleşmesi sonlanacak olan oyuncuyu bedava göndermek istemeyen Portekiz ekibi de oyuncuyu satış listesine koydu.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Yeni Asır'ın haberine göre, Benfica'nın Silva için 20 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Galatasaray bir süredir Silva'nın durumunu takip ediyordu. Bu arada PSG'nin de bir ilgisi olduğu konuşuluyor fakat onlardan resmi bir girişim gelmedi.

GALATASARAY'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Oyuncunun da daha fazla forma şansı bulacağını düşündüğü için Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Benfica altyapısından çıkan oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nın da parçası. Antonio Silva, bugüne kadar ülkesi adına 20 kez forma giydi.

1.87 boyundaki stoperin şu anda seçeneklerini değerlendirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın kısa süre içinde masaya oturması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
