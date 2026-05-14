Galatasaray'a transfer müjdesi: Antonio Silva

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ara vermeden gelecek sezonun kadro planlaması için harekete geçti.



Sarı-kırmızılıların uzun bir süredir peşinde olduğu Antonio Silva için de önemli gelişmeler yaşandı.



Portekiz ekibi Benfica forması giyen 22 yaşındaki savunmacı, takımıyla sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamadı ve ayrılma kararını belirtti.



BENFICA SATIŞ LİSTESİNE KOYDU



Gelecek sezon sonu sözleşmesi sonlanacak olan oyuncuyu bedava göndermek istemeyen Portekiz ekibi de oyuncuyu satış listesine koydu.



BEKLENTİ 20 MİLYON EURO



Yeni Asır'ın haberine göre, Benfica'nın Silva için 20 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Galatasaray bir süredir Silva'nın durumunu takip ediyordu. Bu arada PSG'nin de bir ilgisi olduğu konuşuluyor fakat onlardan resmi bir girişim gelmedi.



GALATASARAY'A GELMEYE SICAK BAKIYOR



Oyuncunun da daha fazla forma şansı bulacağını düşündüğü için Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Benfica altyapısından çıkan oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nın da parçası. Antonio Silva, bugüne kadar ülkesi adına 20 kez forma giydi.



1.87 boyundaki stoperin şu anda seçeneklerini değerlendirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın kısa süre içinde masaya oturması bekleniyor.



