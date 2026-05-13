Panathinaikos, kendi evindeki Final-Four'da yok!

EuroLeague maçında Valencia Basket, sahasında Panathinaikos'u ağırladı.
Valencia, Panathinaikos'u 81-64'lük skorla mağlup etti.
Bu sonuçla seride 3-2'yi bulan İspanyol temsilcisi, Final Four'a yükseldi. Valencia, tarihinde ilk kez Final Four'da mücadele edecek.
FINAL FOUR EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe Beko - Olympiakos
Real Madrid - Valencia
SERİ 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ
PANA KENDİ EVİNDE YOK!
Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak. Valencia'ya karşı seride 2-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğü koruyamayan ve elenen Panathinaikos, kendi evindeki Final Four'da yer almayacak.
