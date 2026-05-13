13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-2
13 Mayıs
M.City-C.Palace
2-074'
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
1-045'
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
2-0DA
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
0-171'
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
0-272'

Felipe Augusto: "Kupa için sabırsızım"

Trabzonsporlu futbolcu Felipe Augusto, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenip Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Mayıs 2026 23:02
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor, finalde Konyaspor'un rakibi oldu.

Trabzonsporlu futbolcu Felipe Augusto, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Augusto, "Çok mutluyum. Hem oyuna girme fırsatı buldum hem de galibiyet aldık. Biraz daha sakin geçmesi bekleniyordu ama önemli olan galip gelmek, finale yükselmekti. Son 2 yılda maalesef kupayı alamadık ama yine orada olacağız. Trabzonspor ile kupa kazanmanın ne anlama gelebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Brezilyalı futbolcu, "Taraftarınızın size bu seviyede destek olması çok önemli. Biz içeride de dışarıda da oynasak bize inanılmaz destek veriyorlar. Umarım finalde de bu desteği göreceğiz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
