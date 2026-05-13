13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-2
13 Mayıs
M.City-C.Palace
2-074'
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
1-045'
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
2-0DA
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
0-171'
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
0-272'

Metin Diyadin: "Önemli olan ligde kalmak"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, kupadaki Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

calendar 13 Mayıs 2026 22:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Diyadin, "İçinde bulunduğumuz durum... Oyuncu sayısı, sakatlıklar falan, genç oyunculara da şans verdik. Onlar için de önemli böyle durumlarda. Gayet iyi oynadık. Hepsini tebrik ediyorum. 2-3 tane de A takımda oynayabilecek seviyede oyuncumuz da var, bunlar sevindirici." dedi.

Ligde hafta sonunda Trabzonspor ile oynayacakları maça değinen Metin Diyadin, "Hafta sonu ligde kalma adına maçımız var. Ona odaklanacağız. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki varlığı önemli, inşallah başaracağız." sözlerini sarf etti.

Metin Diyadin, "Gençlerbirliği'nin varlığı, hepimizin ötesindedir. Onun için tüm çabamız takımı ligde tutabilmek." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
