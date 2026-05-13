Metin Diyadin: 'Önemli olan ligde kalmak'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, kupadaki Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Diyadin, "İçinde bulunduğumuz durum... Oyuncu sayısı, sakatlıklar falan, genç oyunculara da şans verdik. Onlar için de önemli böyle durumlarda. Gayet iyi oynadık. Hepsini tebrik ediyorum. 2-3 tane de A takımda oynayabilecek seviyede oyuncumuz da var, bunlar sevindirici." dedi.



Ligde hafta sonunda Trabzonspor ile oynayacakları maça değinen Metin Diyadin, "Hafta sonu ligde kalma adına maçımız var. Ona odaklanacağız. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki varlığı önemli, inşallah başaracağız." sözlerini sarf etti.



Metin Diyadin, "Gençlerbirliği'nin varlığı, hepimizin ötesindedir. Onun için tüm çabamız takımı ligde tutabilmek." dedi.



