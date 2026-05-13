13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-068'
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda çifte madalya!

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda; Sude Yaren Uzunçavdar gümüş, Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı

calendar 13 Mayıs 2026 21:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, gümüş madalya kazandı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Sude Yaren Çavdar, kadınlar 73 kiloda tatamiye çıktı.

Son 16 turunda Moldova'dan Loredana Porcescu'yu eleyen Sude Yaren, çeyrek finalde Karadağ'dan Andela Berisaj'u mağlup etti.

Yarı finalde Büyük Britanya'dan Rebecda McGowan'ı 2-1 yenen 20 yaşındaki milli sporcu, finalde dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile olimpiyat üçüncülüğü bulunan Belçikalı Sarah Haari'nin rakibi oldu.

Rakibine 2-0 yenilen Sude, gümüş madalya aldı. Genç sporcu 2024'te de gümüş madalya kazanmıştı.

HATİCE KÜBRA'DAN BRONZ MADALYA

Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.

Son 16 turunda Litvanya'dan Gerda Meistininkaite'yi yenen Hatice Kübra, çeyrek finalde ise Polonya'dan Nikol Lisowska'yı saf dışı bıraktı.

Yarı finalde iki numaralı seribaşı Belaruslu Yuliya Vitko'ya 2-0 yenilen Hatice Kübra İlgün, finale kalma şansını kullanamadı ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Daha öne Avrupa şampiyonalarında bir altın, iki gümüş madalyası olan milli sporcu, bu seviyede 4. madalyasını elde etti.

Öte yandan Erkekler 63 kiloda İbrahim Öter ile 87 kiloda Orkun Ateşli son 16 turunda şampiyonaya veda etti.

MADALYA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Türkiye'nin Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya sayısı 7'ye yükseldi.

Milli takım ilk üç günde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Şampiyona yarın sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
