13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Sefer Yılmaz: "Çocuklar çok inandı"

Sipay Bodrum FK, 1'inci Lig play-off 2'nci tur rövanşında deplasmanda karşılaşacağı Arca Çorum FK maçı hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürürken, Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, "Bu çocuklar çok inandılar. Cuma günü bize yeterli olan skoru alıp finale yükselmek istiyoruz" dedi.

calendar 13 Mayıs 2026 16:55 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 17:06
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Sipay Bodrum FK, 1'inci Lig play-off 2'nci tur rövanş maçında deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. 

Sipay Bodrum FK, 1'inci Lig play-off 2'nci tur ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği Arca Çorum FK ile rövanş maçına çıkacak.

15 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak kritik müsabaka öncesi yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik heyet yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Turun ilk ayağında alınan skorun ardından final kapısını aralamak isteyen yeşil-beyazlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak adını play-off finaline yazdırmayı hedefliyor. Antrenmanlarda oyuncuların hırslı ve moralli oldukları gözlenirken, teknik heyet taktik varyasyonlar üzerinde duruyor. Yeşil-beyazlılar, deplasmanda elde edeceği sonuçla Süper Lig yolundaki son engel olan finale yükselerek camiasını ve taraftarlarını sevindirmek istiyor.

SEFER YILMAZ: "BU ÇOCUKLAR İNANDILAR"

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Öncelikle maç çok güzeldi bizim için. Seyircimize tekrar teşekkür etmek istiyorum, çok güzel bir atmosfer yaratmışlardı. Biz de onun karşılığını hem güzel oyun hem galibiyetle verdik. Hiç ara vermeden antrenmanla yine ikinci maça hazırlanıyoruz. Çünkü ilk maç sadece oyunun birinci devresiydi. Şimdi ikinci devreyi oynayacağız ve deplasmanda oynayacağız. Aynı şekilde ciddiyetli bir şekilde hazırlanıyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Maç çok önemli. İki sene önce de yarı finalde Çorum'la karşılaşmıştık. Maçlarımız bayağı bir gergin oluyor. O yüzden onun bilincindeyiz. Haftalardır söylüyoruz, bu çocuklar çok inandılar. 7-8 hafta varken bile biz '11 haftamız var' diyorduk. Özellikle şu son 4 maçı da işin içine katıyorduk. Oynaya oynaya şu anda iki tane maçımız kaldı. İnşallah Cuma günü bize yeterli olan skoru alıp 24 Mayıs'ta Konya'ya gitmek istiyoruz, bütün çalışmalarımız da bunun üzerine" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
