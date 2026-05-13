12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Beşiktaş'tan Sangare seferberliği!

Orta sahaya yapacağı takviye için Fildişili yıldızı öncelikli hedef olarak belirleyen Beşiktaş'ın Sangare için girişimlere başladığı ancak transferin gerçekleşme ihtimalinin kolay olmadığı öğrenildi.

calendar 13 Mayıs 2026 09:08 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 09:27
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Yeni sezonda kadrosuna bir 6 numara takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta listenin ilk sırasında Nottingham Forest'in yıldızı Ibrahim Sangare'nin olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEMAS

Yönetimin, teknik heyetin çok istediği 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu ancak Beşiktaş'ın Sangare için şartları zorlayacağı öğrenildi. Siyah beyazlıların sezon sonunda tecrübeli futbolcu için Nottingham ile temasa geçip teklif yapması bekleniyor. 

Sangare, ara transfer döneminde de siyah beyazlıların gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

PERFORMANSI

Bu sezon 41 maça çıkan 1.91 boyundaki ön libero söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Fildişi Sahilli futbolcunun Nottingham Forest ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek. Fildişi formasıyla da 53 maça çıkan yıldız futbolcu söz konusu süreçte ülkesine adına 11 gol kaydetti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
