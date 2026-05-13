Beşiktaş'tan Sangare seferberliği!

Yeni sezonda kadrosuna bir 6 numara takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta listenin ilk sırasında Nottingham Forest'in yıldızı Ibrahim Sangare'nin olduğu öğrenildi.





BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEMAS



Yönetimin, teknik heyetin çok istediği 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.



ŞARTLAR ZORLANACAK



Yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu ancak Beşiktaş'ın Sangare için şartları zorlayacağı öğrenildi. Siyah beyazlıların sezon sonunda tecrübeli futbolcu için Nottingham ile temasa geçip teklif yapması bekleniyor.



Sangare, ara transfer döneminde de siyah beyazlıların gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.



PERFORMANSI



Bu sezon 41 maça çıkan 1.91 boyundaki ön libero söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Fildişi Sahilli futbolcunun Nottingham Forest ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek. Fildişi formasıyla da 53 maça çıkan yıldız futbolcu söz konusu süreçte ülkesine adına 11 gol kaydetti.



