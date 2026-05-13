12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 11 kulübü ve bazı kulüp yetkililerini çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

calendar 13 Mayıs 2026 01:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Kocaelispor, Göztepe, Fenerbahçe, ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Zecorner Kayserispor disipline gönderildi.

Ayrıca Kasımpaşa Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı, "talimatlara aykırı hareketi", "sportmenliğe aykırı hareketleri" ve "hakaretleri ve tehditleri" nedeniyle, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise "sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle disipline sevki gerçekleşti.

Açıklamada Trendyol 1. Lig'den Sipay Bodrum FK ve Arca Çorum FK'nin çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği de aktarıldı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
