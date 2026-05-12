Hacıosmanoğlu açıkladı; soruşturma sırası yöneticilerde!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kısa bir süre içerisinde bahis yapan kulüp yöneticileri ile ilgili gelişmeler olacağını açıkladı.



BAHİS DOSYASI NASIL OLUŞUYOR?



Bahis soruşturması süreci ile ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu "Bahis konusu farklı bir konu. Hakemlerin de 3'te 1'i gitti. Yapılması gerekiyordu. Ben yıllarca bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Futbolun temiz olması, çocuklarımıza borcumuzdur. Bu tip şeyleri yaparsanız oturduğunuz makamdaki süreyi kısaltır, ömrünüz kısa olabilir. Cenab-ı Allah bu makamları veriyor. Biz yarınla ilgili hesap yapamıyoruz. Kainatın Efendisi yapıyor. Futboldaki kirliliğin evveliyatını biliyorum. Ankara Belediye - Nazilli maçında sıkıntı vardı. Beraberlik işlerine yarıyordu. Sonra iki takımın da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi beraberliğe bahis oynamış. Kontrol edelim dedik, Bakanlığa yazdık, operasyona başladık. Sulandırmak isteyenler farklı yere çekiyor. Biz kendi başımıza isim belirleyip insanları sevk etmiyoruz. Bakanlığa müracaat ediyoruz, bakanlık bahis şirketlerinden dataları alıyor, biz de çözümünü yapıyoruz." dedi.



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÖNETİCİLER!"



Sürecin gizli yürütüldüğünü söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu "Ben onu 3 kişiye zimmetledim. Hukuk İşleri bile sevkten 1 gün önce öğreniyor. Yöneticilere sıra geldi. Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Bizim de kriterlerimiz belli zaten." açıklamasını yaptı.



MURAT ÖZKAYA'NIN DURUMU



Önce tutuklanan daha sonra tahliye edilen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın hatırlatılması üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu "Orada farklı bir konu var. Karıştırıyorlar. Bakanımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Başsavcı iken 2-3 gün konuşuyorduk. Biz sportif alana bakıyoruz. Sportif alana bakınca biz elimizdeki verileri savcılığa veriyoruz. Bizde bir şey çıkmayan isimleri de veriyoruz, onlar illegal kısma bakıyorlar. Biz bakamadığımız için savcılık bakıyor. Onlar da değerli çalışmalar yapıyor. Legal yönden bakınca sportif alan dışında TCK'ye göre suç teşkil edenlere operasyon yapıyorlar." dedi.



"7 BİN KÜSÜR YÖNETİCİ VAR!"



Sözlerine devam İbrahim Hacıosmanoğlu "7 bin küsür yönetici var, 5 yıl içinde yapan ve ayrılan. Bize geldikten sonra 1-1.5 ay sürer. Süreç bitmedi. Hatta üzerine gidemiyor diyenler de var. Bunu zaten biz başlattık." açıklamasını yaptı.



"BAKANLIK'TAN BEKLİYORUZ!"



İbrahim Hacıosmanoğlu ayrıca "Ben çağrıyı yaptım, bekledik 1-2 ay. Biz kapımızın önünü temizleyeceğiz. Aslolan kulüplerimiz kendilerini temizlesin. Biz onu bakanlıktan bekliyoruz. 1 hafta 10 gün içinde listeler gelir. Ondan sonra arkadaşlarımız odaya girecek." diye konuştu.



