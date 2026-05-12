Trabzonspor'da hedef üst üste 3. final

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde çarşamba günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale yükselmenin mücadelesini verecek.
Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.
