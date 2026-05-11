Fenerbahçe'den kadın ve çocuklara ücretsiz bilet

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Chobani Stadı'nda oynanacak ikas Eyüpspor maçının biletlerinin çocuklara ve kadın taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Süper Lig 34. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı ve kadın taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır. Başvurular resmi sitemiz www.fenerbahce.org'ta 'Taraftar' başlığı altında yer alan 'Bilet Talebi Formu' sekmesinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Formu dolduran taraftarların bilet yüklemelerinin başvuru yapılan günün mesai bitiminden sonra yapılacağı aktarıldı. Bilet tanımlamalarının ise Fenerium Alt Tribünden başlayıp kapasite ve kontenjan dahilinde koltuklar tükendiğinde bir alt kategoriden devam edeceği bildirildi.
Ücretsiz bilet tanımlamasının kontenjanlarla sınırlı olduğu ve talep toplamanın ise yarın saat 13.00'te başlayacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca taraftarların e-bilet sürelerinin geçerli ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar kartına sahip olmasının zorunlu olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe, ligde 2025-26 sezonunun son maçında 17 Mayıs Pazar günü lsaat 20.00'de ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27