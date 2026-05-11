11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
0-05'
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
0-04'
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
0-121'
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-06'

Fenerbahçe'den kadın ve çocuklara ücretsiz bilet

Fenerbahçe, Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet uygulamasını hayata geçirecek. Başvurular yarın 13.00'te başlayacak, kontenjanlar ise sınırlı olacak.

calendar 11 Mayıs 2026 22:05 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 22:06
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Chobani Stadı'nda oynanacak ikas Eyüpspor maçının biletlerinin çocuklara ve kadın taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Süper Lig 34. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı ve kadın taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır. Başvurular resmi sitemiz www.fenerbahce.org'ta 'Taraftar' başlığı altında yer alan 'Bilet Talebi Formu' sekmesinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Formu dolduran taraftarların bilet yüklemelerinin başvuru yapılan günün mesai bitiminden sonra yapılacağı aktarıldı. Bilet tanımlamalarının ise Fenerium Alt Tribünden başlayıp kapasite ve kontenjan dahilinde koltuklar tükendiğinde bir alt kategoriden devam edeceği bildirildi.

Ücretsiz bilet tanımlamasının kontenjanlarla sınırlı olduğu ve talep toplamanın ise yarın saat 13.00'te başlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca taraftarların e-bilet sürelerinin geçerli ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar kartına sahip olmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe, ligde 2025-26 sezonunun son maçında 17 Mayıs Pazar günü lsaat 20.00'de ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
