Lewandowski: 'Daha alt seviye olabilir'

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle kazandığı şampiyonluk sonrası konuştu.



"GURUR DUYUYORUM"



Polonyalı golcü, "Toplamda 14 lig şampiyonluğu kazandım. Her kulüpte şampiyon oldum. Bununla gurur duyuyorum." dedi.



Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lewandowski, geleceğine dair de konuştu.



"HALA VAKTİM VAR"



37 yaşındaki futbolcu, "Henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Sözleşmemin bitmesine 50 gün kaldığını yeni öğrendim, hala vaktim var. Daha alt seviyedeki bir ligde bir fırsat olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu değerlendiriyorum." diye konuştu.



Golcü yıldız, "Birkaç teklif daha dinleyeceğim ve sonra kararımı vereceğim." sözlerini sarf etti.



MENAJERİ İLE GÖRÜŞME



Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco, şampiyonluk sonrası Lewandowski'nin geleceği konusunda yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile bir araya geldi.



SEZON PERFORMANSI



Barcelona forması altında bu sezon 43 maçta süre bulan Lewandowski, 18 gol attı ve 4 asist yaptı.



