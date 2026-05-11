11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Lewandowski: "Daha alt seviye olabilir"

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski, geleceğine dair konuştu ve daha alt seviyede bir lige transfer olabileceğini söyledi.

calendar 11 Mayıs 2026 14:40 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 15:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lewandowski: 'Daha alt seviye olabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle kazandığı şampiyonluk sonrası konuştu.

"GURUR DUYUYORUM"

Polonyalı golcü, "Toplamda 14 lig şampiyonluğu kazandım. Her kulüpte şampiyon oldum. Bununla gurur duyuyorum." dedi.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lewandowski, geleceğine dair de konuştu.

"HALA VAKTİM VAR"

37 yaşındaki futbolcu, "Henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Sözleşmemin bitmesine 50 gün kaldığını yeni öğrendim, hala vaktim var. Daha alt seviyedeki bir ligde bir fırsat olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu değerlendiriyorum." diye konuştu.

Golcü yıldız, "Birkaç teklif daha dinleyeceğim ve sonra kararımı vereceğim." sözlerini sarf etti.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞME

Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco, şampiyonluk sonrası Lewandowski'nin geleceği konusunda yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile bir araya geldi.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona forması altında bu sezon 43 maçta süre bulan Lewandowski, 18 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.