11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Beşiktaş'ın Avrupa'daki geleceğini Trabzonspor belirleyecek

Ligi kupasız kapatan Beşiktaş, Trabzonspor'un Türkiye Kupası'ndaki sonucuna göre Avrupa yolu şekillenecek.

calendar 11 Mayıs 2026 11:21
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş için 2025-26 sezonu kâbus gibi geçti. Ole Gunnar Solskjaer ile sezona başlayan siyah beyazlı takım, Avrupa kupalarına erken veda sonrasında Norveçli teknik adamla yollarını ayırdı; kulüp daha sonra son şampiyonluğun mimarı Sergen Yalçın'a takımı emanet etti, ancak lig ve kupada yine başarı gelmedi.

Şampiyonluk yarışından önceki dört sezonda olduğu gibi yine erken kopuldu. Sezonun bitimine bir maç kala ligi dördüncü sırada tamamlaması kesinleşen ve şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş, Türkiye Kupası'na da yarı finalde Konyaspor'a elenerek veda etti.
AVRUPA'DA DA YOK

Avrupa cephesinde ise tablo daha da vahimdi. Önce Avrupa Ligi'ne, ardından Konferans Ligi'ne eleme turlarında veda edildi. Süper Lig'de en son 2020-21 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş, son beş yılda ligi iki kez altıncı, bir kez üçüncü ve iki kez dördüncü sırada bitirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde en son 2021-22'de boy gösteren ve grubu son sırada kapatan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi serüvenlerinde de ya grup aşamalarından ya da eleme turlarından öteye gidemedi.

Uluslararası arenada da başarıya hasret kalan Beşiktaş, 2025-26 sezonu da kupasız kapattı.

YOLU TRABZON ÇİZECEK

Ligi dördüncü bitirecek olan Beşiktaş'ın, Avrupa'daki geleceğini Trabzonspor'un kupada alacağı sonuç belirleyecek. Bordo mavililer kupayı kazanırsa Beşiktaş lig üçüncüsünün kontenjanından Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan katılacak. Aksi taktirde siyah beyazlılar Konferans Ligi ikinci eleme turuna katılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
