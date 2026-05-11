10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
3-2
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
3-0
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
2-1
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
2-0ERT
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
3-2
10 Mayıs
Telstar-Heracles
3-0
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
4-0
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
3-1
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
2-1
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-1
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
1-1
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
0-1
10 Mayıs
Genk-Westerlo
3-0
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
1-1
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
2-1
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
0-2
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
2-4
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
1-2
10 Mayıs
Sion-Thun
2-0
10 Mayıs
Young Boys-Basel
3-0
10 Mayıs
AVS-FC Porto
3-1
10 Mayıs
Alverca-Estoril
1-1
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
1-4
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
1-1
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
1-3
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
3-0
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
1-3
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
2-2
10 Mayıs
C.Palace-Everton
2-2
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
1-1
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
0-1
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
1-1
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
0-1
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
0-0
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
2-0
10 Mayıs
Verona-Como
0-1
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
0-0
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
1-2
10 Mayıs
Parma -Roma
2-3
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
2-3
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
1-1
10 Mayıs
Auxerre-Nice
2-1
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
0-1
10 Mayıs
Metz-Lorient
0-4
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
0-1
10 Mayıs
PSG-Brest
1-0
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
2-1
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
2-1
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
2-1

Beşiktaş'ta orta sahaya yeni lider!

Yeni sezon öncesi orta sahaya lider bir isim arayan Beşiktaş, rotasını Joao Palhinha'ya çevirdi. Sergen Yalçın'ın olumlu rapor verdiği Portekizli yıldız için siyah-beyazlıların, Tottenham'ın satın alma kararını beklediği öğrenildi.

11 Mayıs 2026 08:11
Sabah, Fotoğraf: Imago
Bu sezon istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını hüsrana uğratan Beşiktaş'ta yönetim güçlü ve iddialı bir kadro kurma hedefiyle transfer çalışmalarına hız verdi. 

Inter'den kiralanan Kristjan Asllani'den beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, Arnavut oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Bu bölgeye savunma yönü daha güçlü bir isim arayan Beşiktaşlı yetkililerin, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Joao Palhinha'yı listesine dahil ettiği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN OLUMLU RAPOR VERDİ

Sergen Yalçın'ın transfer için olumlu rapor verdiği 30 yaşındaki Portekizli yıldızın Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028'de sona eriyor. 

Premier Lig ekibinin bu oyuncuyu 25 milyon euro karşılığında satın alma hakkı bulunuyor. Siyah-beyazlılar Tottenham'ın Joao Palhinha ile ilgili alacağa karara göre hareket edecek. Ada temsilcisi satın alma opsiyonunu kullanmadığı takdirde Beşiktaş yönetiminin transfer için harekete geçeceği öğrenildi.

81 MİLYON EURO ÖDENDİ

Transfermark verilerine göre piyasa değeri 18 milyon euro olan Joao Palhinha'nın 2023 yılında değeri 60 milyon euro seviyesini gördü. Sporting Lizbon, Fulham, Bayern Münih ve Tottenham gibi önemli kulüplerin formasını giyen 30 yaşındaki ön liberonun bonservisine bugüne kadar toplam 81 milyon euro ödenmesi dikkat çekti.

42 MAÇTA 9 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Premier Lig'de Tottenham formasıyla toplam 42 karşılaşmada boy gösteren deneyimli orta saha, toplam 9 gole direkt etki etti. Premier Lig'de 4 gol, 2 asist; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Portekizli futbolcu, EFL Cup'ta 1 kez ağları salladı.

TOTTENHAM'IN DURUMU KRİTİK

Tottenham Hotspurs, İngiltere Premier Ligi'nde sıkıntılı günler yaşıyor. Küme düşme korkusunu yakından hisseden İngiliz ekibi, lige veda ederse Portekizli oyuncunun opsiyonunu kullanmayacak. Tottenham'ın Championship'e düştüğü takdirde tecrübeli orta sahanın 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ve yüksek maaşını ödemesi çok zor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
