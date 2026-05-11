Kerem Aktürkoğlu; rekora 1 kaldı

Fenerbahçeli milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, bir gol katkısı daha yapması halinde Türkiye'deki kariyer rekorunu kıracak.
Kerem daha önce 2022/23'te Galatasaray formasıyla 10 gol ve 13 asist, 2023/24'te 15 gol ve 8 asistle 23 gol katkısı yapmıştı. Kerem, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 gol ve 13 asist yaparak kariyer rekorunu egale etti.
Milli futbolcu hücum performansı ile Fener'in önemli kozlarından olmayı başardı.
