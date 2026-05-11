10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
3-2
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
3-0
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
2-1
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
2-0ERT
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
3-2
10 Mayıs
Telstar-Heracles
3-0
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
4-0
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
3-1
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
2-1
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-1
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
1-1
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
0-1
10 Mayıs
Genk-Westerlo
3-0
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
1-1
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
2-1
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
0-2
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
2-4
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
1-2
10 Mayıs
Sion-Thun
2-0
10 Mayıs
Young Boys-Basel
3-0
10 Mayıs
AVS-FC Porto
3-1
10 Mayıs
Alverca-Estoril
1-1
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
1-4
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
1-1
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
1-3
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
3-0
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
1-3
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
2-2
10 Mayıs
C.Palace-Everton
2-2
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
1-1
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
0-1
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
1-1
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
0-1
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
0-0
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
2-0
10 Mayıs
Verona-Como
0-1
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
0-0
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
1-2
10 Mayıs
Parma -Roma
2-3
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
2-3
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
1-1
10 Mayıs
Auxerre-Nice
2-1
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
0-1
10 Mayıs
Metz-Lorient
0-4
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
0-1
10 Mayıs
PSG-Brest
1-0
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
2-1
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
2-1
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
2-1

''Sergen Yalçın kalırsa ben giderim''

Beşiktaş'ta son dönemde forma şansı bulmakta zorluk çeken Vaclav Cerny, Sergen Yalçın'ın durumuna bağlı olarak takımdan ayrılmak istiyor.

calendar 11 Mayıs 2026 09:01 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 09:09
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a yaz döneminde transfer döneminde Alman ekibi Wolfsburg'dan 6 Milyon Euro karşılığında transfer olan Vaclav Cerny'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Son dönemde ilk 11'de şans bulamayan tecrübeli futbolcunun, Sergen Yalçın yeni sezonda da görevine devam ederse ayrılabileceği iddia edildi.

Çek futbolcunun forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak bakarken, yönetimin ise Sergen Yalçın'ın kalması halinde oyuncu için gelecek teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 33 maçta şans bulan Vaclav Cerny, 6 gol 8 asistlik performans sergiledi. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
