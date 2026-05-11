Son 30 sezonunda 15'inde ikinci Fenerbahçe

Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlamasıyla birlikte dikkat çeken bir istatistik gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın mutlu sona ulaştığı son 30 yıllık süreçte, Fenerbahçe adeta aynı kaderi yaşamaya devam etti.
Ortaya çıkan tablo, futbol kamuoyunda "Yine aynı senaryo" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Sarı-Lacivertliler, son 30 yılda Galatasaray'ın şampiyon olduğu tam 12 sezonda ligi ikinci sırada bitirdi.
TOPLAM 15 İKİNCİLİK
Son 30 yıldaki toplam ikincilik sayısı ise 15. Bu ikinciliklerin diğerlerinde 2009-10 sezonunda Bursa tarihi zafere ulaşırken, Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı. 2015-16'da ipi Beşiktaş göğüslerken, 2021-22'de Trabzon kupayı almıştı.
Fenerbahçe'nin bu süreçte 6 şampiyonluğu mevcut. Cimbom ise 16 kez şampiyon oldu.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN İKİNCİLİKLERİ
|SEZON
|ŞAMPİYON
|İKİNCİ
|1997-98
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2001-02
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2005-06
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2007-08
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2009-10
|Bursaspor
|Fenerbahçe
|2011-12
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2012-13
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2014-15
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2015-16
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|2017-18
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2021-22
|Trabzonspor
|Fenerbahçe
|2022-23
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2023-24
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2024-25
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2025-26
|Galatasaray
|Fenerbahçe