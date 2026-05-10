3 senede 1. Lig'e yükseldiler: Muğlaspor

2. Lig play-off finalinde Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor karşı karşıya geldi. Bursa Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Muğlaspor, penaltı atışları sonucunda kazandı ve 1. Lig'e yükseldi.Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren maçta, ilk 5 penaltıda iki takım da 2'şer kez kalecilere takıldı. 10. penaltılar sonucunda Muğlaspor, toplamda 8-7'lik skorla kazanarak 1. Lig'e yükseldi.Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor'un ardından 1. Lig'e yükselen 4. takım Muğlaspor oldu.1. Lig'den 2. Lig'e düşen takımlar ise Serik Belediyespor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor olmuştu.