Bein Sports 3 Canlı link: Konyaspor Fenerbahçe bedava izle
Haber Tarihi: 09 Mayıs 2026 19:05 -
Güncelleme Tarihi:
09 Mayıs 2026 19:05
Bein Sports 3 Canlı link: Konyaspor Fenerbahçe bedava izle
Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme linki bein Sports 3 | Konyaspor Fenerbahçe maçı kaçak olarak Selçuk Sports, Taraftarium24, İnatspor, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenen olan Konyaspor Fenerbahçe derbi maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz izleme detayları...
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Kaleci Ederson cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Dorgeles Nene de takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde herhangi bir sakatlık problemi bulunmayan Edson Alvarez, teknik heyet kararıyla Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Sarı kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi ise takımdaki yerini alabilecek.
- 5 isim sınırda
Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart sınırında. Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorgeles Nene'nin üçer kartı bulunuyor. Bu futbolcuların maçta forma giyip kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak ikas Eyüpspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.
KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakiakda Candaş Elbil ve Suat Güz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek. Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.