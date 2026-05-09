Sergen Yalçın: 'Motivasyonumuzu bozdu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligdeki Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlı teknik adamın maç öncesi görüşleri şu şekilde:
"Son maç oyuncuların da, bizim de motivasyonumuzu bozdu. Son iç saha maçı bu sezon. Kazanmak istiyoruz. 3-4 gün hazırlık dönemi oldu, moral vermeye çalıştık. Beşiktaş - Trabzonspor maçları zevkli güzel olmuştur hep, umarım bugün de öyle olur."
