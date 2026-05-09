Avrupa basınından Fenerbahçe Beko'ya övgüler!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off karşılaşmasında konuk olduğu Zalgiris'i uzatmalara giden maçta 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek adını Final Four'a yazdırdı. Sarı-Lacivertlilerin dün akşamki galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu.

calendar 09 Mayıs 2026 13:19 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 13:20
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Avrupa basınından Fenerbahçe Beko'ya övgüler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2025-26 sezonu play-off turu dördüncü maçında Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Normal süresi 80-80 eşitlikle biten mücadeleyi 94-90 kazanan Fenerbahçe, seriyi 3-1'le geçerek Final Four bileti aldı.

EuroLeague Final-Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Beko'nun yarı finaldeki rakibi ise Olympiakos.

Fenerbahçe Beko'nun adını Final Four'a yazdırması sonrası Avrupa basınında öne çıkan haberler şu şekilde oldu:

MARCA: "Fenerbahçe zorlandı ama Zalgiris'i mağlup ederek Final Four'a yükseldi. Son şampiyon, Litvanya ekibini uzatmalar sonunda mağlup etti ve Jasikevicius tarihe geçti: üst üste altı kez yarı finale ulaşan ilk antrenör oldu." 

MUNDO DEPORTIVO: "Şampiyon, Zalgiris'i gerçeklerle yüzleştirerek Final Four'a ulaştı."

AS: "Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyet serisiyle Final Four yolunda yolculuğuna devam ediyor. EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko yoluna devam ediyor. Mücadeleci Zalgiris'i toplamda 3-1 yenerek Atina'daki Final Four'a katılmaya hak kazandı." 

L'EQUIPE: "Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'ı mağlup ederek EuroLeague Final Four'a yükseldi."

15MİN.LT: "Saras yoluna devam ediyor – dramatik bir mücadelenin ardından Zalgiris Euroleague'deki serüvenini noktaladı."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.