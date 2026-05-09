Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2025-26 sezonu play-off turu dördüncü maçında Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Normal süresi 80-80 eşitlikle biten mücadeleyi 94-90 kazanan Fenerbahçe, seriyi 3-1'le geçerek Final Four bileti aldı.
EuroLeague Final-Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Beko'nun yarı finaldeki rakibi ise Olympiakos.
Fenerbahçe Beko'nun adını Final Four'a yazdırması sonrası Avrupa basınında öne çıkan haberler şu şekilde oldu:
MARCA: "Fenerbahçe zorlandı ama Zalgiris'i mağlup ederek Final Four'a yükseldi. Son şampiyon, Litvanya ekibini uzatmalar sonunda mağlup etti ve Jasikevicius tarihe geçti: üst üste altı kez yarı finale ulaşan ilk antrenör oldu."
MUNDO DEPORTIVO: "Şampiyon, Zalgiris'i gerçeklerle yüzleştirerek Final Four'a ulaştı."
AS: "Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyet serisiyle Final Four yolunda yolculuğuna devam ediyor. EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko yoluna devam ediyor. Mücadeleci Zalgiris'i toplamda 3-1 yenerek Atina'daki Final Four'a katılmaya hak kazandı."
L'EQUIPE: "Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'ı mağlup ederek EuroLeague Final Four'a yükseldi."
15MİN.LT: "Saras yoluna devam ediyor – dramatik bir mücadelenin ardından Zalgiris Euroleague'deki serüvenini noktaladı."
Avrupa basınından Fenerbahçe Beko'ya övgüler!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off karşılaşmasında konuk olduğu Zalgiris'i uzatmalara giden maçta 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek adını Final Four'a yazdırdı. Sarı-Lacivertlilerin dün akşamki galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2025-26 sezonu play-off turu dördüncü maçında Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Normal süresi 80-80 eşitlikle biten mücadeleyi 94-90 kazanan Fenerbahçe, seriyi 3-1'le geçerek Final Four bileti aldı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
-
9
Juventus'tan Reijnders hamlesi!
-
8
Sadettin Saran'dan seçim tarihi için açıklama!
-
7
Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Geri dönüyor!
-
6
Hull City, Millwall ile yenişemedi: Turu ikinci maça bıraktı
-
5
Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla ilk kupasını kazandı
-
4
Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
3
Real Madrid, Valverde ile Tchouameni'ye verilen cezayı açıkladı
-
2
Fenerbahçe'de kalede ilk aday: Jan Oblak
-
1
Galatasaray - Antalyaspor: Muhtemel 11'ler
- 14:19 Manisa Basket perdeyi kapatıyor
- 14:14 Muğlaspor tarihi finalde
- 14:10 Salih Özcan, Borussia Dortmund'a veda ediyor
- 14:04 Milli para masa tenisçilerden 4 madalya birden!
- 14:03 2. Lig'i en düşük puanla bitiren takım Yeni Malatyaspor
- 14:02 Kavurat: "Olimpiyat için ilk adımımı altınla atmak istiyorum"
- 13:58 Gaziantep Basketbol'da Süper Lig'e son iki adım kaldı
- 13:57 Adem Bona'lı Philadelphia 76ers darmadağınık oldu
- 13:56 Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek
- 13:30 Necla Güngör Kıragası: ''Her ayrılığımız vicdan azabı''
- 13:19 Avrupa basınından Fenerbahçe Beko'ya övgüler!
- 13:06 Süper Lig'in alt tarafında hesap kitap zamanı!
- 13:05 Onuachu, Trabzon efsanelerini kovalıyor
- 12:54 Trabzonspor'da Ernest Muçi pazarlığı
- 12:44 Fenerbahçe'de seçim öncesi teknik direktör planı
- 12:17 Victor Osimhen, Antalyaspor'a bilendi
- 12:15 Oh, sessizliğini bozmak istiyor
- 12:09 EuroLeague'de Final Four'un müdavimi: Fenerbahçe
- 12:00 Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 11:59 Beşiktaş - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 11:40 Beşiktaş kabuk değiştirecek
- 11:36 Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!
- 11:30 Aziz Yıldırım futbol aklını belirledi!
- 10:49 Serdal Adalı'nın büyük uğraşı: Sergen Yalçın
- 10:46 Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
- 10:34 Enzo Maresca'dan Fenerbahçe'nin teklifine yanıt
- 10:26 Fenerbahçe'de yeni yönetimi bekleyen büyük yük!
- 10:07 Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Geri dönüyor!
- 09:53 Fenerbahçe'de kalede ilk aday: Jan Oblak
- 09:47 Galatasaray'da çılgın şampiyonluk primi! Okan Buruk'tan ödül
- 09:46 Beşiktaş'ta hedef Liverpool'un yıldızı!
- 09:24 Beşiktaş'ta hedef Luis
- 02:14 Galatasaray - Antalyaspor: Muhtemel 11'ler
- 01:24 Serie A'ya yükselen 2. takım Frosinone
- 01:17 Lens galip geldi, Nantes küme düştü
- 01:06 Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla ilk kupasını kazandı
- 00:42 Milli halterciler, Mısır'da 4 bronz madalya kazandı
- 00:38 Novak Djokovic, Roma Açık'taki ilk maçında elendi
- 00:35 3. Lig'de play-off finaline yükselen takımlar belli oldu!
- 00:33 Fenerbahçe Beko'da yıldızlardan Final Four sözleri!
- 00:29 Panathinaikos-Valencia eşleşmesi 5. maça uzadı
- 00:13 Can Uzun açılışı yaptı; Frankfurt, Dortmund'a kaybetti
- 00:07 Hull City, Millwall ile yenişemedi: Turu ikinci maça bıraktı
- 00:02 Tomas Masiulis: "Final Four'da Fenerbahçe'yi destekleyeceğim"
- 23:48 TFF Tahkim Kurulu'ndan Ederson kararı
- 23:21 Jasikevicius: "Zalgiris'i çok seviyorum ama işimizi yapmalıydık"
- 23:13 Beşiktaş taraftarından Trabzonspor maçı için flaş karar
- 22:29 Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
- 21:13 Juventus'tan Reijnders hamlesi!
- 20:56 Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Shemanova'yı kadrosuna kattı
- 20:55 Anadolu Efes, normal sezonu 34 sayı farklı galibiyetle bitirdi!
- 20:20 Uğur Uçar'dan şampiyonluk ve play-off sözleri
- 20:19 Beşiktaş açıkladı: Trabzonspor taraftarları tribüne alınacak mı?
- 19:34 Zeynep Sönmez, Roma Açık'a 2. turda veda etti
- 19:06 Sadettin Saran'dan seçim tarihi için açıklama!
- 18:27 Real Madrid, Valverde ile Tchouameni'ye verilen cezayı açıkladı
- 18:08 Real Madrid ve Jose Mourinho arasında ilk görüşme!
- 17:49 Alex Jimenez, skandal iddia sonrası kadro dışı!
- 17:03 Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ödülleri sahiplerini buldu
- 16:51 Hentbolda Federasyon Kupası heyecanı yaşanacak
Salih Özcan, Borussia Dortmund'a veda ediyor
Serie A'ya yükselen 2. takım Frosinone
Hull City, Millwall ile yenişemedi: Turu ikinci maça bıraktı
Juventus'tan Reijnders hamlesi!
Real Madrid, Valverde ile Tchouameni'ye verilen cezayı açıkladı
Real Madrid ve Jose Mourinho arasında ilk görüşme!
Alex Jimenez, skandal iddia sonrası kadro dışı!
Paulo Dybala'dan geleceği için karar
Bayern Münih'te ana hedef Bradley Barcola
PSG'den Şampiyonlar Ligi finali için büyük jest!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24