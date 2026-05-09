08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Beşiktaş'ta hedef Liverpool'un yıldızı!

Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, Federico Chiesa'yı gündemine aldı.

calendar 09 Mayıs 2026 09:46
Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Beşiktaş gelecek sezonun kadro çalışmaları için kolları sıvadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar takımı güçlendirmek için dev bir operasyona başladı.

HEDEF FEDERICO CHIESA

Beşiktaş'lı kurmaylar, Liverpool forması giyen Federico Chiesa'yı yakından takip ettiği ve oyuncunun durumuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da daha önce olumlu görüş bildirdiği İtalyan futbolcu için sezon sonunda resmi temasların başlaması bekleniyor.

2024 yaz transfer döneminde Juventus'tan Liverpool'a transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Premier Lig devinde istediği süreleri almakta bir hayli zorlandı.

BEKLENTİ FAZLA

Bu sezon Premier Lig'de 24 maçta forma giyen Chiesa, toplamda 281 dakika sahada kalırken takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Sağ kanat dışında forvet arkası pozisyonunda da görev yapabilen İtalyan futbolcunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Beşiktaş Yönetimi'nin transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitmeyi planladığı ifade edilirken, Liverpool'un oyuncu için yaklaşık 15-20 milyon Euro arasında bir beklentisinin olduğu ifade edildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
