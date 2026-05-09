Beşiktaş'ta hedef Liverpool'un yıldızı!

Trendyol Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Beşiktaş gelecek sezonun kadro çalışmaları için kolları sıvadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar takımı güçlendirmek için dev bir operasyona başladı.
HEDEF FEDERICO CHIESA
Beşiktaş'lı kurmaylar, Liverpool forması giyen Federico Chiesa'yı yakından takip ettiği ve oyuncunun durumuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığı öğrenildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da daha önce olumlu görüş bildirdiği İtalyan futbolcu için sezon sonunda resmi temasların başlaması bekleniyor.
2024 yaz transfer döneminde Juventus'tan Liverpool'a transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Premier Lig devinde istediği süreleri almakta bir hayli zorlandı.
BEKLENTİ FAZLA
Bu sezon Premier Lig'de 24 maçta forma giyen Chiesa, toplamda 281 dakika sahada kalırken takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Sağ kanat dışında forvet arkası pozisyonunda da görev yapabilen İtalyan futbolcunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Beşiktaş Yönetimi'nin transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitmeyi planladığı ifade edilirken, Liverpool'un oyuncu için yaklaşık 15-20 milyon Euro arasında bir beklentisinin olduğu ifade edildi.
