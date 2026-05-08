Jasikevicius: 'Zalgiris'i çok seviyorum ama işimizi yapmalıydık'

Fenerbahçe Beko'yla bir kez daha Final Four'a kalma başarısı gösteren Sarunas Jasikevicius, Zalgiris'le oynanan serinin 4. ve son maçının ardından açıklamalar yaptı.



"İŞİMİZİ YAPMAMIZ GEREKİYORDU"



Mücadeleyi değerlendiren Sarunas Jasikevicius, "Zalgiris'i çok seviyorum. Bu takımı, bu koçu... Benim için aile gibi. Ama kader bizi buraya getirdi. İşimizi yapmamız gerekiyordu. Takım için en iyi işi yapmaya çalıştım. Bu tip maçların sonunda herkes kazanabilir. Biraz yazı-turada biz kazandık diyebiliriz." dedi.



"ZALGIRIS KARAKTER GÖSTERDİ"



Açıklamalarına devam eden deneyimli koç, "Serinin önemli bölümünde biz daha iyiydik ama Zalgiris büyük karakter ortaya koydu. İlk 3 maçta hep öne geçtik. 15 sayıdan fazla öne geçtik ama hep geri geldiler, hep mücadele ettiler. Karakter ortaya koydular. Bugün biz çabaladık. Ekstra gayret gösterdik. Son dakikalar ve uzatma tamamen yazı-turaydı bence." ifadelerini kullandı.



