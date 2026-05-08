08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Jasikevicius: "Zalgiris'i çok seviyorum ama işimizi yapmalıydık"

Fenerbahçe Beko koçu Sarunas Jasikevicius, Zalgiris Kaunas'ı yenip Final Four'a kaldıkları maçın ardından konuştu.

08 Mayıs 2026 23:21
Fenerbahçe Beko'yla bir kez daha Final Four'a kalma başarısı gösteren Sarunas Jasikevicius, Zalgiris'le oynanan serinin 4. ve son maçının ardından açıklamalar yaptı.

"İŞİMİZİ YAPMAMIZ GEREKİYORDU"

Mücadeleyi değerlendiren Sarunas Jasikevicius, "Zalgiris'i çok seviyorum. Bu takımı, bu koçu... Benim için aile gibi. Ama kader bizi buraya getirdi. İşimizi yapmamız gerekiyordu. Takım için en iyi işi yapmaya çalıştım. Bu tip maçların sonunda herkes kazanabilir. Biraz yazı-turada biz kazandık diyebiliriz." dedi.

"ZALGIRIS KARAKTER GÖSTERDİ"

Açıklamalarına devam eden deneyimli koç, "Serinin önemli bölümünde biz daha iyiydik ama Zalgiris büyük karakter ortaya koydu. İlk 3 maçta hep öne geçtik. 15 sayıdan fazla öne geçtik ama hep geri geldiler, hep mücadele ettiler. Karakter ortaya koydular. Bugün biz çabaladık. Ekstra gayret gösterdik. Son dakikalar ve uzatma tamamen yazı-turaydı bence." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
