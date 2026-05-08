08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Lewandowski'nin geleceği için açıklama!

Barcelona'nın kalecisi Wojciech Szczesny, takım arkadaşı Robert Lewandowski'nin geleceğiyle ilgili konuştu.

calendar 08 Mayıs 2026 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Katalan ekibinde ve Polonya Milli Takımı'nda Lewandowski ile takım arkadaşlığı yapan kaleci Wojciech Szczesny, 37 yaşındaki golcünün geleceğine dair konuştu.

Lewandowski'ye geleceğine dair emeklilik tavsiyesi veren Szczesny, "Eğer bir şey söyleyecek olsam, deneyimlerime dayanarak ona emekli olmasını tavsiye ederdim çünkü o zaman daha iyi şeyler olabilir ve kimin sana yöneleceğini asla bilemezsin." dedi. [Szczesny, futbolu bırakmasının ardından Barcelona'nın yaşadığı kaleci sıkıntısıyla birlikte Katalan ekibine imza atmıştı.]

Robert Lewandowski ile geleceğine dair konuşmadıklarını söyleyen 36 yaşındaki file bekçisi, "Bu konu hakkında hiç konuşmuyoruz. Bence kendisi de ne yapacağını bilmiyor. Ama bu bir bilgi değil, sadece benim tahminim." sözlerini sarf etti.

Barcelona'da bu sezon 42 maçta süre bulan Robert Lewandowski, 18 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
