Lewandowski'nin geleceği için açıklama!

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor.



Katalan ekibinde ve Polonya Milli Takımı'nda Lewandowski ile takım arkadaşlığı yapan kaleci Wojciech Szczesny, 37 yaşındaki golcünün geleceğine dair konuştu.



Lewandowski'ye geleceğine dair emeklilik tavsiyesi veren Szczesny, "Eğer bir şey söyleyecek olsam, deneyimlerime dayanarak ona emekli olmasını tavsiye ederdim çünkü o zaman daha iyi şeyler olabilir ve kimin sana yöneleceğini asla bilemezsin." dedi. [Szczesny, futbolu bırakmasının ardından Barcelona'nın yaşadığı kaleci sıkıntısıyla birlikte Katalan ekibine imza atmıştı.]



Robert Lewandowski ile geleceğine dair konuşmadıklarını söyleyen 36 yaşındaki file bekçisi, "Bu konu hakkında hiç konuşmuyoruz. Bence kendisi de ne yapacağını bilmiyor. Ama bu bir bilgi değil, sadece benim tahminim." sözlerini sarf etti.



Barcelona'da bu sezon 42 maçta süre bulan Robert Lewandowski, 18 gol attı ve 4 asist yaptı.



