Galatasaray'da dev transfer listesi!

Galatasaray, cumartesi günü Antalyaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkacak. Yönetim ise şimdiden Devler Ligi'nde daha da iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor.
BERNARDO SILVA
Başkan Dursun Özbek, yeni sezonda hedefi Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final olarak belirledi. Bu doğrultuda tüm dünyada ses getirecek hamleler planlanıyor. Listenin başında, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva var. Juventus'un teklif yaptığı, Barcelona'nın da yakından ilgilendiği dünyaca ünlü yıldız için eski takım arkadaşları Sane ve İlkay devreye girdi. İkna çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.
VIRGIL VAN DIJK
Galatasaray'da başkan Özbek'in hayallerinden biri Virgil van Dijk'e Parçalı formayı giydirmek. Hollandalı savunmacı sözleşmesinde son yıla giriyor. Liverpool, yeni sezonda kadroyu büyük ölçüde değiştirecek ancak Van Dijk'in kalma ihtimali yüksek.
Dursun Özbek, bu sezon iki kez çıktığı Rams Park atmosferine hayran kalan 34 yaşındaki savunmacı için tüm imkanları seferber etti.
FABIAN RUIZ
Öte yandan ara transfer döneminde gündeme gelen Fabian Ruiz da hala sarı-kırmızılıların radarında yer alıyor. İspanyol orta saha oyuncusu, bu yaz PSG'den ayrılık kararı alırsa Galatasaray teklif yapacak ilk takım olacak.
BERNARDO SILVA
Başkan Dursun Özbek, yeni sezonda hedefi Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final olarak belirledi. Bu doğrultuda tüm dünyada ses getirecek hamleler planlanıyor. Listenin başında, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva var. Juventus'un teklif yaptığı, Barcelona'nın da yakından ilgilendiği dünyaca ünlü yıldız için eski takım arkadaşları Sane ve İlkay devreye girdi. İkna çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.
VIRGIL VAN DIJK
Galatasaray'da başkan Özbek'in hayallerinden biri Virgil van Dijk'e Parçalı formayı giydirmek. Hollandalı savunmacı sözleşmesinde son yıla giriyor. Liverpool, yeni sezonda kadroyu büyük ölçüde değiştirecek ancak Van Dijk'in kalma ihtimali yüksek.
Dursun Özbek, bu sezon iki kez çıktığı Rams Park atmosferine hayran kalan 34 yaşındaki savunmacı için tüm imkanları seferber etti.
FABIAN RUIZ
Öte yandan ara transfer döneminde gündeme gelen Fabian Ruiz da hala sarı-kırmızılıların radarında yer alıyor. İspanyol orta saha oyuncusu, bu yaz PSG'den ayrılık kararı alırsa Galatasaray teklif yapacak ilk takım olacak.