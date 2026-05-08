08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Galatasaray'da dev transfer listesi!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın listesinde Bernardo Silva, Virgil van Dijk ve Fabian Ruiz gibi isimler yer alıyor.

08 Mayıs 2026 09:42
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Sporx.com
Galatasaray, cumartesi günü Antalyaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkacak. Yönetim ise şimdiden Devler Ligi'nde daha da iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor.

BERNARDO SILVA

Başkan Dursun Özbek, yeni sezonda hedefi Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final olarak belirledi. Bu doğrultuda tüm dünyada ses getirecek hamleler planlanıyor. Listenin başında, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva var. Juventus'un teklif yaptığı, Barcelona'nın da yakından ilgilendiği dünyaca ünlü yıldız için eski takım arkadaşları Sane ve İlkay devreye girdi. İkna çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

VIRGIL VAN DIJK

Galatasaray'da başkan Özbek'in hayallerinden biri Virgil van Dijk'e Parçalı formayı giydirmek. Hollandalı savunmacı sözleşmesinde son yıla giriyor. Liverpool, yeni sezonda kadroyu büyük ölçüde değiştirecek ancak Van Dijk'in kalma ihtimali yüksek.

Dursun Özbek, bu sezon iki kez çıktığı Rams Park atmosferine hayran kalan 34 yaşındaki savunmacı için tüm imkanları seferber etti.

FABIAN RUIZ

Öte yandan ara transfer döneminde gündeme gelen Fabian Ruiz da hala sarı-kırmızılıların radarında yer alıyor. İspanyol orta saha oyuncusu, bu yaz PSG'den ayrılık kararı alırsa Galatasaray teklif yapacak ilk takım olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
