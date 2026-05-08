Beşiktaş'ta son söz Sergen Yalçın'da!

Başkan Adalı, taraftarın tepki gösterdiği tecrübeli teknik adama "Arkandayız" mesajı verdi. Ayrılık ihtimali şimdilik rafa kaldırılırken, sezon sonunda durumun yeniden değerlendirileceği öğrenildi. Son kararı ise Sergen Yalçın verecek.

calendar 08 Mayıs 2026 08:33
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Siyah-beyazlı ekipte Trabzonspor maçı hazırlıkları sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımın başında görevine devam etme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

ADIM ADIM BEKLENEN SONA DOĞRU

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenmesi sonrası Sergen Yalçın'a yönelik eleştiriler giderek arttı. Başkan Serdal Adalı ve yönetimin ise deneyimli çalıştırıcının arkasında durduğu ifade edildi.

Adalı'nın, Yalçın ile yaptığı görüşmede tam destek verdiği ve bu sezonun sonuna kadar birlikte devam etme düşüncesini paylaştığı aktarıldı.

Ancak taraftarın gösterdiği tepkinin deneyimli teknik adamı etkilediği öğrenildi. Bu nedenle Yalçın'ın geleceğiyle ilgili son kararı kendisinin vereceği konuşuluyor.

TEPKİ OLURSA GİDEBİLİR

Trabzonspor karşılaşmasının ardından Sergen Yalçın'ın geleceği netleşebilir. Tecrübeli teknik adamın, taraftar tepkisinin büyümesi halinde görevinden ayrılmayı değerlendirebileceği ifade edildi.

Yönetim ise sezon sonuna kadar yola devam edilmesinden yana tavır koyuyor.

Trabzonspor maçının ardından yapılacak görüşmede Başkan Adalı'nın yeniden Yalçın'la bir araya geleceği öğrenildi. Olası bir ayrılık durumunda ise kararın sezon sonuna bırakılabileceği belirtiliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
