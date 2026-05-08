Beşiktaş'ta son söz Sergen Yalçın'da!

Siyah-beyazlı ekipte Trabzonspor maçı hazırlıkları sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımın başında görevine devam etme konusunda kararlı olduğu belirtildi.





ADIM ADIM BEKLENEN SONA DOĞRU





Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenmesi sonrası Sergen Yalçın'a yönelik eleştiriler giderek arttı. Başkan Serdal Adalı ve yönetimin ise deneyimli çalıştırıcının arkasında durduğu ifade edildi.



Adalı'nın, Yalçın ile yaptığı görüşmede tam destek verdiği ve bu sezonun sonuna kadar birlikte devam etme düşüncesini paylaştığı aktarıldı.



Ancak taraftarın gösterdiği tepkinin deneyimli teknik adamı etkilediği öğrenildi. Bu nedenle Yalçın'ın geleceğiyle ilgili son kararı kendisinin vereceği konuşuluyor.





TEPKİ OLURSA GİDEBİLİR





Trabzonspor karşılaşmasının ardından Sergen Yalçın'ın geleceği netleşebilir. Tecrübeli teknik adamın, taraftar tepkisinin büyümesi halinde görevinden ayrılmayı değerlendirebileceği ifade edildi.



Yönetim ise sezon sonuna kadar yola devam edilmesinden yana tavır koyuyor.



Trabzonspor maçının ardından yapılacak görüşmede Başkan Adalı'nın yeniden Yalçın'la bir araya geleceği öğrenildi. Olası bir ayrılık durumunda ise kararın sezon sonuna bırakılabileceği belirtiliyor.



