Dorgeles Nene'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe sağlık ekibi, kasık fıtığı teşhisi konulan Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'nin ameliyat olmasına karar verdi.

calendar 08 Mayıs 2026 08:55 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 08:56
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Malili futbolcusu Dorgeles Nene'nin sakatlık durumu için karar verildi.

Sporcu fıtığı olan ve son dönemde ağrıları artan Nene'nin sakatlığındaki durum ciddi olabilir.

A Spor'un haberine göre ağrılarının azalması için alternatif tıp seçeneğini de kullanan ancak tedavi konusunda beklenen geri dönüş alınamayan Malili kanat oyuncusunun ameliyat olmasına karar verildi. 

23 yaşındaki oyuncu kısa süre içerisinde ameliyata girecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
