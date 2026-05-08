Beşiktaş'ta Davitashvili harekatı yeniden başladı!

Beşiktaş, uzun süredir takip ettiği Zuriko Davitashvili transferinden vazgeçmiş değil. Siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda Saint-Etienne ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.





TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK





Kanat hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, daha önce iki farklı transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı 25 yaşındaki futbolcu için bir kez daha girişim yapacak. Yönetimin, bu kez transferi sonuçlandırmak adına tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.





ADALI DEVREDE





Başkan Serdal Adalı'nın da transferine özel önem verdiği Davitashvili için ciddi bir bütçe ayrıldığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, yıldız oyuncuyu ikna edebilmek adına kapsamlı bir proje sunmaya hazırlandığı belirtildi.





FRANSIZ EKİBİ YÜKSEK UÇMUŞTU





Saint-Etienne, geçtiğimiz yaz transfer görüşmelerinde Gürcü futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro talep etmişti. Taraflar arasında yoğun pazarlıklar yaşansa da Davitashvili'nin kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istemesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.





KANAT PLANININ MERKEZİNDE





Yaz transfer döneminde iki kanat oyuncusu takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, listedeki en önemli isimlerden biri olarak Davitashvili'yi gördüğü kaydedildi. Teknik heyetin, oyuncunun dinamizmi ve hücumdaki üretkenliğini kadro yapısına uygun bulduğu öğrenildi.





MİLLİ TAKIMDA DA DİKKAT ÇEKİYOR





Gürcistan Milli Takımı formasını 54 kez giyen Davitashvili, bu süreçte 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı futbolcunun, Beşiktaş'ın yeni hamlesine nasıl yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.



