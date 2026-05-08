Beşiktaş'ta Davitashvili harekatı yeniden başladı!

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Zuriko Davitashvili transferinden vazgeçmiyor. Siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda Saint-Etienne ile yeniden masaya oturmayı planlarken Başkan Serdal Adalı'nın bu transfer için önemli bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

calendar 08 Mayıs 2026 08:49
Haber: Sabah
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Kanat hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, daha önce iki farklı transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı 25 yaşındaki futbolcu için bir kez daha girişim yapacak. Yönetimin, bu kez transferi sonuçlandırmak adına tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

ADALI DEVREDE

Başkan Serdal Adalı'nın da transferine özel önem verdiği Davitashvili için ciddi bir bütçe ayrıldığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, yıldız oyuncuyu ikna edebilmek adına kapsamlı bir proje sunmaya hazırlandığı belirtildi.

FRANSIZ EKİBİ YÜKSEK UÇMUŞTU

Saint-Etienne, geçtiğimiz yaz transfer görüşmelerinde Gürcü futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro talep etmişti. Taraflar arasında yoğun pazarlıklar yaşansa da Davitashvili'nin kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istemesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.

KANAT PLANININ MERKEZİNDE

Yaz transfer döneminde iki kanat oyuncusu takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, listedeki en önemli isimlerden biri olarak Davitashvili'yi gördüğü kaydedildi. Teknik heyetin, oyuncunun dinamizmi ve hücumdaki üretkenliğini kadro yapısına uygun bulduğu öğrenildi.

MİLLİ TAKIMDA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Gürcistan Milli Takımı formasını 54 kez giyen Davitashvili, bu süreçte 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı futbolcunun, Beşiktaş'ın yeni hamlesine nasıl yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
