08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi!

Beşiktaş'ın sezon başı transfer edilen Çek yıldız için gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alabileceği öne sürüldü.

calendar 08 Mayıs 2026 09:23 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 09:44
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda özellikle Vaclav Cerny tercihi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olarak görülen Çek yıldızın sık sık oyundan alınmasına ve son maçlarda yedek kulübesinde başlamasına tepki gösteriyor.

KUPA MAÇINDA SONRADAN OYUNA GİRDİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Konyaspor karşılaşmasına yedek başlayan Cerny, mücadelenin 83. dakikasında Asllani'nin yerine oyuna dahil oldu. Taraftar desteğiyle sahaya çıkan deneyimli futbolcu, kısa süre içinde hücum hattına hareketlilik getirse de mağlubiyeti önleyemedi.

CERNY İÇİN AYRILIK İDDİASI

Milliyet'te yer alan haberde; Beşiktaş yönetiminin son dönemde performansı ve takım içindeki durumu tartışılan Vaclav Cerny ile sezon sonunda yollarını ayırabileceği öne sürüldü.

Sezon başında Wolfsburg'tan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu için gelecek cazip tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi.

Cerny'nin Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Çek futbolcu bu sezon Beşiktaş forması ile 32 maçta 6 gol 8 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.