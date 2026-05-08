08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Como cephesinden Diego Carlos açıklaması: "Bizi üzer"

Sezon başında Fenerbahçe'den Como'ya kiralık olarak gönderilen Diego Carlos ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. İtalyan ekibinin file bekçisi Jean Butez, tecrübeli savunmacının önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istediklerini dile getirdi.

calendar 08 Mayıs 2026 10:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan 12 milyon euro'luk bonservis bedel karşılığında Fenerbahçe'ye katılan Diego Carlos, bu yaz transfer döneminde İtalyan ekiplerinden Como'ya kiralık olarak gönderilmişti.

Como'da gösterdiği başarılı performansla teknik direktör Cesc Fabregas'ın vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi olan Brezilyalı oyuncu için dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"BENİ ÇOK ÜZER"

Tutto Mercato'ya konuşan Como kalecisi Jean Butez, "Diego Carlos'un takımda kalmaması beni çok üzer. Fiziksel olarak inanılmaz güçlü ve gerçekten çok iri bir oyuncu. Ayrıca Fransızcayı da iyi konuşuyor, çünkü daha önce Fransa'da oynadı. Şu anda çok iyi performans gösteriyor ve takım için önemli bir isim. Biz onun gelecek sezon da bizimle olmasını istiyoruz. Tabii buna karar vermek bizim işimiz değil ama şahsen kalmasını isterim." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Como formasıyla 29 maçta görev alan Carlos, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
