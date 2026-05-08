Como cephesinden Diego Carlos açıklaması: 'Bizi üzer'

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan 12 milyon euro'luk bonservis bedel karşılığında Fenerbahçe'ye katılan Diego Carlos, bu yaz transfer döneminde İtalyan ekiplerinden Como'ya kiralık olarak gönderilmişti.



Como'da gösterdiği başarılı performansla teknik direktör Cesc Fabregas'ın vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi olan Brezilyalı oyuncu için dikkat çeken bir açıklama yapıldı.



"BENİ ÇOK ÜZER"



Tutto Mercato'ya konuşan Como kalecisi Jean Butez, "Diego Carlos'un takımda kalmaması beni çok üzer. Fiziksel olarak inanılmaz güçlü ve gerçekten çok iri bir oyuncu. Ayrıca Fransızcayı da iyi konuşuyor, çünkü daha önce Fransa'da oynadı. Şu anda çok iyi performans gösteriyor ve takım için önemli bir isim. Biz onun gelecek sezon da bizimle olmasını istiyoruz. Tabii buna karar vermek bizim işimiz değil ama şahsen kalmasını isterim." ifadelerini kullandı.



PERFORMANSI



Bu sezon Como formasıyla 29 maçta görev alan Carlos, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.



