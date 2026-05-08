Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçında orta sahada İlkay Gündoğan'a forma verecek.
Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara ve Mario Lemina, sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Okan Buruk, iki futbolcunun yokluğunda orta sahada Lucas Torreira ile birlikte İlkay Gündoğan'ı oynatacak.
Galatasaray forması altında bu sezon 36 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.
