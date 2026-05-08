Diyadin, 2. döneminin ilk maçına çıkıyor!

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.



Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.



Ligin 32. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan başkent ekibi, 28 puanla 16. sırada yer alıyor.



Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, sezonun bitimine 2 hafta kala yeniden Metin Diyadin ile anlaştı.



Gençlerbirliği, ikinci Diyadin dönemindeki ilk maçında Kasımpaşa'yı yenerek kümede kalma yolunda galibiyet arayacak.



Başkent ekibi, Diyadin'in bu sezonki ilk döneminde çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamıştı.



