08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri, 4 ülkeden 882 sporcuya parkur olacak

5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 9 Mayıs'ta Kızkalesi, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Cennet-Cehennem Obrukları, Adam Kayalar ve Kanlı Divane Ören Yeri güzergahlarını kapsayan 10, 33 ve 53 kilometrelik parkurlarda koşulacak

calendar 08 Mayıs 2026 12:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri, 4 ülkeden 882 sporcuya parkur olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Mersin'de gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 4 ülkeden 882 sporcu, doğal ve tarihi güzellikler arasında yer alan parkurda yarışacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus ve Tacikistan'dan 882 atlet, 10 kilometre Kızkalesi Parkuru, 33 kilometre Lamos Parkuru, 53 kilometre Kilikya Ultra Parkuru olmak üzere 3 kategoride mücadele edecek.

Kızkalesi, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Cennet-Cehennem Obrukları, Adam Kayalar kabartmaları ve Kanlı Divane Ören Yeri gibi tarihi ve doğal güzellikler arasında koşacak sporcular, dereceye girmek için ter dökecek.

"Kentimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sunan çok önemli organizasyon"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, bugüne kadar düzenlenen 4 maratonda kentte 2 bin 287 sporcunun ağırlandığını söyledi.

Önemli organizasyona yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gökayaz, her geçen yıl maratona katılımın arttığını dile getirdi.

Etkinliği "Spor kenti Mersin" misyonu çerçevesinde düzenlediklerini anlatan Gökayaz, "Bu sene 700 sporcu 10 kilometre yarışlarında, 159 sporcu 33 kilometrede, 23 sporcu da 53 kilometrede ter dökecek. Bu etkinlik kentimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sunan çok önemli organizasyon." diye konuştu.

Gökayaz, maratonda atletlerin kentin doğal ve tarihi güzellikler arasında ter dökeceğini ifade etti.

Organizasyonu her yıl daha iyi noktaya götürme hedefinde olduklarını vurgulayan Gökayaz, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonu ilk düzenlediğimizde büyüyeceğinden emindik. Yıllar sonra çok önemli yerlere geleceğini biliyorduk. İlk başladığımız sene 300 sporcu vardı, şimdi 900'e yaklaştı. Çok ciddi artış var. Her sene katılım artacak. Maraton çok önemli tarihi mirasın içerisinden geçiyor. Çıtamız yüksek, bundan sonra da Mersin'in tanıtımını yapmayı sürdüreceğiz."

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.