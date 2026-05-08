Beldedeki ortaokuldan hentbol milli takımına 9 öğrenci seçildi

Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesindeki Şeker Ortaokulu'nun hentboldaki başarıları, 9 kız öğrencinin milli takıma seçilmesiyle taçlandı.



Okulun beden eğitimi öğretmeni Sadık Eker'in öncülüğünde beş yıl önce kız öğrencilerden kurulan hentbol takımı, okul sporları kapsamında düzenlenen Afyonkarahisar ve bölge şampiyonalarında 20 kupa kazandı. Takım, bu yıl Niğde'de düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonunun da dikkatini çeken takımdaki Gülnur Bahçe, Amine Ceylan, Ünzile Gül Bahçe, Hatice Kara, Şerifenur Seda Karakoç, Ela Deniz, Habibe Nur Çöygün, Şerife Ravza Arısoy ve İrem Su Anbar, son üç yılda çeşitli yaş gruplarındaki milli takımlara seçildi.



"Çocuklar, öğle arasında bile hentbol maçı yapıyor"



Eker, üniversite hocasının fikirlerinden esinlenerek görev yaptığı okuldaki kız öğrencilerden hentbol takımı kurmaya karar verdiğini söyledi.



Kız öğrencilerin ilgisi sayesinde zamanla yarışmalarda dereceler elde etmeye başladıklarını anlatan Eker, şunları kaydetti:



"Okulumuzdaki 145 öğrencinin 70'i kız. Bunların da 10'u şu anda hentbol takımımızda yer alıyor. Eli top tutan herkesin hentbol oynayabilmesini istiyoruz. Şampiyon olan kızlarımızın dışında da okulda hentbol oynamayı ve kurallarını bilmeyen hiçbir öğrencimiz yok. Çünkü biz derslerde bunu sürekli işlemeye çalışıyoruz. Çocuklar öğle arasında bile hentbol maçı yapıyor. Bu sene bu öğrencilerimizle Türkiye şampiyonluğu yaşamak nasip oldu."



Eker, öğrenci velileriyle kurduğu diyalog ve karşılıklı güvenle hentbolda başarıyı yakaladıklarını dile getirdi.



Beldede öğrenci velilerinin elde edilen başarılar sonrası hentbola bakış açısının değiştiğini belirten Eker, şöyle devam etti:



"Birçok aile diğer çocuklarının da hentbol oynamasını ve milli takıma gitmesini istiyor. Çocukların aileleri, okul idaresi, öğretmenleri ve sporcu öğrencilerimiz zor olan bu başarıyı birlikte yakaladık. Bu çocuklar, Türkiye şampiyonu olabilmek için yaşıtları sosyal medyada vakit geçirirken, videolar çekerken sürekli antrenman yaptı. Bayramlarda çalıştılar, karanlıkta evlerine gittiler. Şimdi bu başarılarla ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Beldemizde bizi ve kız çocuklarımızı herkes tanıyor. Herkesin spora bakışı olumlu yönde gelişti. Hem sporcu yetiştirmeye hem de başarılar kazanmaya hep birlikte devam edeceğiz."



"Yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"



14 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı'na seçilen Ela Deniz de turnuvalarda elde ettikleri başarının yoğun fedakarlık ve antrenmanların sonucu olduğunu vurguladı.



Milli takıma seçildiği için çok mutlu olduğuna değinen Deniz, "Hentbol, artık benim hayatım oldu. Bu spor sayesinde birçok şehri görme şansım oldu. Hedefim inşallah, A Milli Takım'a kadar yükselmek. Yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hem ailemi hem de öğretmenlerimi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Milli takıma seçilen Habibe Nur Çöygün de ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu belirterek, geleceğini hentbol üzerine kurduğunu, antrenör veya beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini söyledi.



Milli takıma seçilme hayalini gerçekleştiren Şerife Ravza Arısoy ise hentbol oynamayı çok sevdiğini ve gelecek planlarını spor üzerine kurduğunu anlattı.



