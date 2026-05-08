Roland Sallai'ye İngiliz kancası

Galatasaray'ın önemli futbolcuları, Avrupa'dan yakın takip altında tutuluyor. Sarı-kırmızılılardan Roland Sallai'ye de İngiliz ekipleri ilgi gösteriyor.
Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Nottingham Forest, Galatasaray'dan Macar futbolcu ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılılar, astronomik bir teklif gelmediği sürece 28 yaşındaki futbolcusunu bırakmayı düşünmüyor.
Galatasaray forması altında bu sezon 45 maçta süre bulan Roland Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
Galatasaray ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Macar futbolcunun, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
