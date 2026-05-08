08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Roland Sallai'ye İngiliz kancası

Tottenham ve Nottingham Forest, Galatasaray'dan Roland Sallai ile ilgileniyor.

calendar 08 Mayıs 2026 10:37
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın önemli futbolcuları, Avrupa'dan yakın takip altında tutuluyor. Sarı-kırmızılılardan Roland Sallai'ye de İngiliz ekipleri ilgi gösteriyor.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Nottingham Forest, Galatasaray'dan Macar futbolcu ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılılar, astronomik bir teklif gelmediği sürece 28 yaşındaki futbolcusunu bırakmayı düşünmüyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 45 maçta süre bulan Roland Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

Galatasaray ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Macar futbolcunun, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
