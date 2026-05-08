Milli yüzücü Sevilay Öztürk'ten Almanya'da altın madalya

Milli yüzücü Sevilay Öztürk, Para Yüzme Dünya Serisi'nin Almanya ayağında 50 metre sırtüstünde 44.34'lük derecesiyle altın madalya kazandı.

calendar 07 Mayıs 2026 23:08 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 02:01
Haber: AA
Milli sporcu Sevilay Öztürk, Para Yüzme Dünya Serisi'nin Almanya ayağında altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Berlin'deki organizasyonda Sevilay Öztürk, açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde mücadele etti.

Milli sporcu, 44.34'lük derecesiyle birinciliği elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

