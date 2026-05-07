Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Sude Demirel'i transfer etti

Göztepe, 2026-2027 sezonu için Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 07 Mayıs 2026 20:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki oyuncu Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Zeynep Sude Demirel. Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2000 doğumlu Zeynep Sude Demirel ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Son olarak Beşiktaş forması giyen Zeynep Sude, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve VakıfBank'ta da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Zeynep." ifadeleri kullanıldı.

