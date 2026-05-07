Barkley'den Draymond Green'e canlı yayında sert sözler: "Warriors dönemi bitti"

NBA efsanesi Charles Barkley, Golden State Warriors hanedanlığının sona erdiğini söylerken, Draymond Green ise "Bu son olabilir" diyerek Barkley'ye esprili bir yanıt verdi.

Inside the NBA programında konuşan Barkley, Warriors kadrosunun artık yaşlandığını ve yeniden şampiyonluk yarışına girmenin zor olduğunu söyledi.

"Warriors için her şey bitti. Saygısızlık etmek istemiyorum ama her yaşlı takımın sonu gelir."

"Klay Thompson gitti. Sen ve Steph kariyerinizin son bölümündesiniz. Zamanınız geçti. Tarihin en büyük dönemlerinden birini yaşadınız."

Barkley ayrıca takımın maaş bütçesi nedeniyle kadroya gerekli parçaları eklemekte zorlanacağını savundu.

"Doğru parçaları getiremezler çünkü maaş boşluğu alanları yok."

Green ise Barkley'nin yorumlarına tamamen karşı çıkmadı.

"Gerçeklerin farkındayız. Bu gerçekten son olabilir."

Barkley daha sonra sporun gençlerin oyunu olduğunu belirterek sözlerini sürdürdü.

"Spor gençler içindir. 37-38 yaşında kimse kazanamaz."

Green ise esprili bir cevap verdi:

"Sanırım hedef, seni Houston Rockets formasıyla gördüğümüz gibi görünmemek."

Başka bir takımda oynama ihtimali sorulan Green, Warriors'ta kalmak istediğini ancak NBA'in iş tarafını bildiğini söyledi.

"Kendimi başka bir formayla görmüyorum. Ama bunun bir iş olduğunu da biliyorum. Devam etmesi için onların da beni istemesi gerekiyor."

Green ayrıca koç Steve Kerr'ün geleceği hakkında da konuştu.

"Umarım geri döner. Bildiğim şey, onun hâlâ koçluk yapmak istediği. Eğer istiyorsa geri dönecektir."

36 yaşındaki Green, Warriors kariyeri boyunca dört NBA şampiyonluğu ve dört All-Star seçimi elde etti.

