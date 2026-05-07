Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor yayınında transferle ilgili açıklama yaptı.

calendar 07 Mayıs 2026 13:25 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 14:15
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a konuk olarak bordo-mavili takımın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, Ernest Muçi ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Hocamızın bu konudaki tutumu olumlu yönde. Son gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

"FELIPE AUGUSTO'YA TEKLİF VAR"

"Felipe Augusto'ya Benfica dahil olmak üzere 4 kulüpten teklif var. Değerlendirmeye alacağız."

"CABRAL BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

"Benfica'da forma giyen Cabral, scout ekibimizin izlediği ve beğendiği bir oyuncu."

"2 TRANSFER YAPTIK"

"Önümüzdeki sene Avrupa için daha geniş bir kadro kurmak durumundayız. 2 transfer yaptık, birçok transferde de görüşmeler son aşamaya geldi."

KUPA AÇIKLAMASI

"Trabzonspor için Ziraat Türkiye Kupası çok önemli. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Bu kupayı almak için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"KARTAL PROJESİ"

"Kartal Projesi'nin resmi onayları tamamlandı, süreçler sona erdi ve burada herhangi bir problem görünmüyor. Yakın zamanda bununla ilgili ihale gerçekleşecek inşallah."

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.