Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!

Transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, Ernest Muçi konusunda teknik heyetin görüşüne dikkat çekti.

Hocamızın bu konudaki tutumu olumlu yönde. Son gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.''

"FELIPE AUGUSTO'YA TEKLİF VAR"



"Felipe Augusto'ya Benfica dahil olmak üzere 4 kulüpten teklif var. Değerlendirmeye alacağız."



"CABRAL BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"



"Benfica'da forma giyen Cabral, scout ekibimizin izlediği ve beğendiği bir oyuncu."



"2 TRANSFER YAPTIK"



"Önümüzdeki sene Avrupa için daha geniş bir kadro kurmak durumundayız. 2 transfer yaptık, birçok transferde de görüşmeler son aşamaya geldi."



KUPA AÇIKLAMASI



"Trabzonspor için Ziraat Türkiye Kupası çok önemli. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Bu kupayı almak için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."



"KARTAL PROJESİ"



"Kartal Projesi'nin resmi onayları tamamlandı, süreçler sona erdi ve burada herhangi bir problem görünmüyor. Yakın zamanda bununla ilgili ihale gerçekleşecek inşallah."



